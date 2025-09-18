الاحتلال يواصل تدمير مدينة غزة ويقطع الاتصالات عن مئات الآلاف

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم الخميس إلى 14 شهيدا، بينهم 9 في مدينة غزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي قصفه وتدميره للأحياء السكنية في المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمبان سكنية في جنوب وشمال المدينة، مستخدمة عربات وآليات مفخخة لتدمير البنية التحتية.

كما استهدفت الغارات حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال، في حين فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا قرب بركة الشيخ رضوان.

وأصيب مواطنون بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، بالإضافة إلى إصابة آخرين جراء في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الرمال، غربي مدينة غزة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه البري على مدينة غزة، الثلاثاء الماضي، وكثف قصفه وتدميره للأحياء السكنية لإخلاء المدينة من المدنيين.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهد 4 مواطنين وأصيب 10 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بالسكان.

وقال مستشفى العودة بمخيم النصيرات إنه استقبل خلال الساعات الأخيرة شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو خير في مخيم البريج.

وفي خان يونس جنوبا، شن الطيران الإسرائيلي غارات فجر اليوم شمال المدينة، لم تتضح تفاصيلها بعد.

#شاهد| لحظة تفجير جيش الاحتلال مدرعة مفخخة شمال غرب مدينة غزة pic.twitter.com/6nK73P3OMr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 18, 2025

انقطاع الاتصالات وعزل السكان

من جانبها، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية انقطعت بشكل كامل في محافظتي غزة وشمال غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هذا الانقطاع حرم نحو 800 ألف فلسطيني من الاتصال بالعالم الخارجي، بالتزامن مع تقدم الآليات الإسرائيلية في الأحياء الشمالية الغربية.

وأكد المرصد أن تدمير الأبراج السكنية والبنى التحتية للاتصالات تسبب في "تعتيم كامل" على المدينة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وقد خلّفت الإبادة 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، بينهم أكثر من 2504 شهداء سقطوا أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.