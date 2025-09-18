الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة يجددان التزامهما بتعزيز الشراكة

جددت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي التزامهما بتعزيز شراكتهما في مختلف المجالات، بهدف بناء أفريقيا مستقرة ومزدهرة.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك أدلى به كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، والمستشار الأميركي الأول لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، عقب لقائهما مساء الأربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي.

وأوضح بولس أن الحوار مع رئيس المفوضية كان إستراتيجيا وبنّاء، ويعكس التزام الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتعميق علاقاتها مع أفريقيا. كما شدد على حرص الرئيس ترامب على دعم السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي.

وقال المبعوث الأميركي "عمل فريقنا في القارة يعكس رؤية الرئيس، وهي رؤية لأفريقيا لا تُعرَف بالصراعات، بل تُبنى على الفرص الاقتصادية المشتركة والقيادة السيادية".

وأضاف أن تحقيق السلام سيمهد الطريق أمام علاقات تجارية قائمة على الشفافية، تسهم في النمو الاقتصادي والاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وأشار إلى أن الشركات الأميركية متحمسة وجاهزة للاستثمار في أفريقيا، سواء في المناطق التي تنشط فيها حاليا أو تلك التي لم تصل إليها بعد.

وأكد بولس أن الرئيس ترامب يعتبر أفريقيا شريكا إستراتيجيا، وأن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون في طليعة الحلول الأفريقية للتحديات التي تواجه القارة.

من جانبه، وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي اللقاء بالمثمر، مشيرا إلى أنه تناول قضايا السلام والأمن والاستثمار والتجارة وغيرها من المجالات.

وأكد محمود علي يوسف أهمية التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز التجارة عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما أشار إلى أن الجانبين ناقشا سبل دعم قدرات المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق مع إدارة الرئيس ترامب في القضايا ذات الاهتمام المشترك.