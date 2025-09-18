استئناف مناورات بين تركيا ومصر عقب انقطاع دام 13 عاما

أعلنت وزارة الدفاع التركية استئناف مناورات "بحر الصداقة" العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر، في شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد انقطاع دام 13 عاما.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك، اليوم الخميس، في إحاطة إعلامية بالعاصمة التركية أنقرة، إن مناورات بحر الصداقة التركية-المصرية البحرية الخاصة ستجري في شرق المتوسط خلال الفترة ما بين 22 و26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح أن المناورات ستجري لأول مرة بعد انقطاع دام 13 عاما، وذلك بهدف تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين تركيا ومصر.

ووفقا للمتحدث، ستشهد المناورات تدريبات بمشاركة الفرقاطتين التركيتين "تي جي غي الريس عروج" و"تي جي غي غيديز" والزورقين الهجوميين "تي جي غي إيمبات" و"تي جي غي بورا"، إضافة إلى الغواصة "تي جي غي غور" وطائرتين من طراز "إف-16″، إلى جانب وحدات من القوات البحرية المصرية.

وأكد أق تورك أنه في "يوم المراقبين المميز" من المناورات، والذي سيقام في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، ستجري التدريبات بحضور قائدي القوات البحرية لتركيا ومصر.

وذكر أن السفينتين "تحيا مصر" و"فؤاد ذكري" التابعتين للقوات البحرية المصرية، ستزوران ميناء "أق ساز" في إطار مناورات "بحر الصداقة".

و"بحر الصداقة" مناورات عسكرية بحرية مشتركة بدأت في عام 2009 في مياه البحر المتوسط بين كل من مصر وتركيا واستمرت سنويا حتى عام 2013.