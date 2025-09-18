أوكرانيا تهاجم مجمع بتروكيماويات كبيرا بروسيا وحرب مسيّرات بين البلدين

شنت أوكرانيا هجوما بطائرتين مسيرتين على مجمع بتروكيماويات روسي كبير، في حين هاجمت قوات روسية البنية التحتية للسكك الحديدية في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، تزامنا مع إعلان موسكو وكييف إسقاط عشرات الطائرات المسيرة لكل منهما، وفق بيانات لمسؤولين في البلدين اليوم الخميس.

وقال راضي خبيروف رئيس منطقة باشكورتوستان الروسية، عبر قناته على تلغرام -اليوم الخميس- إن طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا هاجمتا مجمع نفتخيم سالافات لمعالجة النفط والبتروكيماويات التابع لشركة غازبروم، وهو أحد أكبر المجمعات من نوعه في روسيا.

وأشار خبيروف إلى أن الشركة تقيم حجم الأضرار، وتعمل حاليا على إخماد النيران، مبينا أن جميع خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين وأن قوات الأمن بالمجمع فتحت النار على الطائرتين المسيرتين.

قصف مصفاة

وأعلن الجيش الأوكراني -اليوم الخميس- أنه قصف مصفاة نفط في منطقة فولجوجراد الروسية خلال الليل، ما أدى إلى إيقاف عملياتها، وفق الجيش الأوكراني.

من جهتها، هاجمت قوات روسية البنية التحتية للسكك الحديدية وأصابت 5 أشخاص في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، وفق ما قاله مسؤولون روس اليوم الخميس.

وكتب حاكم منطقة "بولتافا فولوديمير كوهوت" على تطبيق تيليجرام أن هجوما استهدف منطقة ميرجورود أدى إلى إصابة شخص واحد وتسبب في نشوب حرائق.

وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرزاليزنيتسيا) إن الهجوم أدى إلى انقطاع مؤقت للكهرباء عن محطات عدة وتسبب في تأخير قطارات الركاب لمدة تصل إلى 3 ساعات.

وذكرت هيئة الطوارئ أن هجوما بطائرات مسيرة على منطقة بولتافا -مساء أمس الأربعاء- أدى أيضا إلى إلحاق أضرار بمحطة وقود، ما تسبب في نشوب حريق وإصابة 4 أشخاص آخرين.

وفي الأشهر القليلة الماضية، قصفت القوات الروسية البنية التحتية للسكك الحديدية الأوكرانية، بما في ذلك محطات في منطقتي خاركيف ودونيتسك، فضلا عن تعطيل العمل في منطقة كيروفوجراد.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت، الليلة الماضية، 43 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها في مقاطعة روستوف جنوبي البلاد. كما أسقطت 5 مسيّرات في مقاطعة كورسك و3 مسيرات أخرى فوق شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أسقطت 23 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و11 فوق مقاطعة فولجوجراد، و5 فوق مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود.

إسقاط مسيّرات

في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 48 مسيرة من بين 75 أطلقتها القوات الروسية على عدة مقاطعات أوكرانية من بينها العاصمة كييف، وفق بيان على تطبيق تليجرام.

وذكر البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 75 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا"، وطرز أخرى خداعية، أُطلقت من مناطق كورسك وأوريل وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأكد بيان سلاح الجو أن القوات الأوكرانية نفذت 26 ضربة بطائرات مسيّرة في 6 مواقع روسية مختلفة.

وفي السياق، أعلن الجيش الأوكراني -اليوم الخميس- ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و98 ألفا و380 فردا، من بينهم 930 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان، إن قواته دمرت منذ بداية الحرب 11 ألفا و191 دبابة، منها دبابتان أمس الأربعاء، و23 ألفا و277 مركبة قتالية مدرعة، و32 ألفا و879 نظام مدفعية، و1491 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1217 من أنظمة الدفاع الجوي.

ووفق البيان، دُمرت 422 طائرة حربية، و341 مروحية، و60 ألفا و469 طائرة مسيرة، و3718 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و62 ألفاً من المركبات وخزانات الوقود، و3965 من وحدات المعدات الخاصة.