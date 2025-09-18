أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

مغردون يردون على سؤال ترامب الابن: إسرائيل أكبر تهديد إرهابي محلي لأميركا

Milwaukee , Wisconsin - July 17: Donald Trump Jr. speaks on stage at Fiserv Forum on Wednesday, July 17, 2024, on the third day of the Republican National Convention in downtown Milwaukee, Wis. Former President Donald Trump is set to be named the Republican presidential nominee during the convention after he was injured by a bullet in an assassination attempt on July 13 during a campaign rally in Butler, Pa.
دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (غيتي)

بشار أبو زكري

Published On 18/9/2025
آخر تحديث: 12:56 (توقيت مكة)

أثار منشور نجل الرئيس الأميركي البكر (دونالد ترامب جونيور) على منصة "إكس" تفاعلا واسعا بين المستخدمين، بعد أن طرح سؤالا حول "أكبر تهديد إرهابي محلي تواجهه أميركا؟".

ولم يكن هذا الاستفتاء مجرد تساؤل عابر، بل كشف عن موجة من التفاعل الشعبي الذي أظهر غضبا وانتقادا حادا للدور الإسرائيلي وتأثيره على السياسة الداخلية الأميركية.

وقد تفاعل عدد كبير من المغردين مع المنشور، معتبرين أن أكبر تهديد على الولايات المتحدة هو إسرائيل، رغم أن ترامب جونيور لم يدرجها ضمن خياراته الرسمية.

وكتب بعضهم أن الإجابة عن سؤال ابن ترامب حول أكبر تهديد إرهابي محلي في الولايات المتحدة هو إسرائيل، مؤكدين أن الجماعات التي يتم التركيز عليها مثل "أنتيفا" أو داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ليست هي الخطر الحقيقي، بل إسرائيل التي تقف خلف العديد من الأحداث، مشيرين إلى أن التأثير الإسرائيلي يتجاوز كل هذه الجماعات.

وأيد آخرون هذه الرؤية، معتبرين أن إسرائيل تمول جماعات سياسية متباينة، يمينا ويسارا، بهدف إثارة الفوضى والقمع داخل المجتمع الأميركي، بينما تتواطأ الحكومة الفدرالية معها في قمع حرية التعبير ومراقبة المواطنين.

وخلص المغردون إلى أن الدعم الإسرائيلي في الولايات المتحدة بدأ يتراجع تدريجيا، وأن وعي الجمهور بشأن تأثير السياسات الإسرائيلية على الداخل الأميركي يتزايد.

وأشار بعضهم إلى أن أكثر من 99% من المشاركين في الاستفتاء اعتبروا إسرائيل أكبر تهديد إرهابي محلي، على الرغم من عدم إدراجها ضمن الاختيارات.

واعتبر مغردون آخرون أن هذا التفاعل يعكس تصاعد دور الرأي العام في مواجهة السياسات الخارجية والداخلية المتشابكة، ويضع ضغوطا جديدة على صناع القرار في واشنطن.

وكان الرئيس قد أعلن أمس الأربعاء تصنيف حركة "أنتيفا" -وهي مجموعات يسارية مناهضة للفاشية- "منظمة إرهابية كبرى" وذلك بعد أسبوع من اغتيال حليفه الناشط اليميني تشارلي كيرك.

ومنذ ولايته الأولى، حمّل ترامب حركة "أنتيفا" مسؤولية أحداث العنف التي رافقت احتجاجات عام 2020 بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة بمدينة مينيابوليس، واتهمها مرارا بتهييج الشارع ضد المحافظين.

وتعد "أنتيفا" منظمة يسارية مناهضة -في الأساس- للأفكار الرأسمالية والنيوليبرالية، وتعادي "الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف". ويتكون الاسم من جزأين مضمونهما "ضد" (ANTI) و"الفاشية" (FA) ويصنفها البعض منظمة فوضوية شيوعية اشتراكية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

