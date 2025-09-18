تدابير تركية لحماية القبارصة الأتراك بعد أنباء عن تزود قبرص بسلاح إسرائيلي

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلام جمهورية شمالي قبرص التركية، على خلفية أنباء عن شراء الجمهورية القبرصية أنظمة دفاعية من إسرائيل.

حديث المصادر العسكرية التركية جاء عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك، اليوم الخميس، في أنقرة، بحسب مراسل الأناضول.

وأكدت المصادر أن وزارة الدفاع تتابع من كثب الأخبار التي تناولتها وسائل إعلامية أخيرا بشأن شراء قبرص نظام دفاع جوي من إسرائيل.

وذكّر أحد هذه المصادر بأن جهود التسلح المتواصلة من قبل قبرص وأنشطتها التي من شأنها الإضرار بالسلام والاستقرار في الجزيرة "يمكن أن تفضي إلى عواقب خطيرة".

وأوضح أن كل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالموازين القائمة في الجزيرة تخضع لمراقبة دقيقة، وتُتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلام جمهورية شمالي قبرص التركية.

وقال المصدر إن تركيا كما كانت بالأمس تقف اليوم أيضا إلى جانب جمهورية شمالي قبرص التركية وتدعمها، مشددا على أن القبارصة الأتراك هم تحت ضمانة تركيا.

وقبرص جزيرة صغيرة متنازع تاريخيا على هويتها وتبعيتها بين تركيا واليونان، يدور على أرضها صراع سياسي بين المكونين الرئيسيين لسكان الجزيرة، وهما القبارصة ذوو الأصول اليونانية والقبارصة ذوو الأصول التركية.

وتتألف الجزيرة القبرصية الآن من دولتين مستقلتين، إحداهما معترف بها وعضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهي الجمهورية القبرصية وعاصمتها نيقوسيا، ومقامة على 65% من مساحة الجزيرة، والثانية مستقلة لكن غير معترف بها سوى من تركيا وتسمى "جمهورية شمالي قبرص التركية" ومقامة على 35% من مساحة الجزيرة.