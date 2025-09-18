أخبار|إسرائيل

أسيرة إسرائيلية سابقة: نتنياهو أصدر الأمر بقتل المحتجزين في غزة

NIR OZ, ISRAEL - APRIL 20: Former hostage Ilana Gritzewsky holds a photo of her boyfriend, hostage Matan Zangauker, during a rally of families of hostages held in the Gaza Strip at Nir Oz near the border with the Gaza Strip on April 20, 2025 in Nir Oz, Israel. Family members and supporters of Israeli hostages held in Gaza gathered at the border fence near Kibbutz Nir Oz to symbolically call out to their loved ones who remain in Hamas captivity. Fifty-nine people taken captive during the Hamas-led attack on Oct. 7, 2023 remain in Gaza, 24 of whom are thought to be alive. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
الأسيرة السابقة إيلانا غريتزوسكي تتحدث خلال مظاهرة تطالب باستعادة الأسرى في مستوطنة نحال عوز بغلاف غزة (غيتي)
Published On 18/9/2025
|
آخر تحديث: 18:15 (توقيت مكة)

حفظ

قالت الأسيرة الإسرائيلية السابقة إيلانا غريتزوسكي اليوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أصدر الأمر بقتل الأسرى المحتجزين في غزة عندما أطلق عملية برية لاحتلال المدينة.

وأضافت غريتزوسكي في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "كم عائلة ستدخل في دوامة الحزن قبل أن يفهم نتنياهو صرخاتها؟.. أريد العودة إلى حياتي الطبيعية دون خوف من اضطراب ما بعد الصدمة، والزواج من ماتان".

وكانت الأسيرة السابقة تشير إلى ماتان زانغاوكر، وهو جندي إسرائيلي لا يزال محتجزا في غزة.

وقالت غريتزوسكي إنها ترتجف خوفا وتعجز عن العمل في ظل توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

وأضافت "أعلم ما يمر به الأسرى في غزة، وأنهم مع كل طائرة تمر، يحتاجون إلى الاحتماء، واضطررتُ أيضا إلى الاحتماء، والاختباء حتى لا تصيبني شظايا المباني".

Protesters carry signs during a demonstration organised by the families of Israelis held hostage by Palestinian militants in the Gaza Strip, to call for their release and for a ceasefire in the war in Gaza, at 'Hostage Square' in Tel Aviv on September 13, 2025.
مظاهرة نظمت قبل أيام في تل أبيب للمطالبة بصفقة تعيد الأسرى من غزة (الفرنسية)

وأفرج عن غريتزوسكي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 خلال هدنة إنسانية سمحت بتبادل 109 أسرى إسرائيليين مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، لا يزال هناك 20 أسيرا في غزة بينهم 20 على قيد الحياة.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، لا يزال في غزة نحو 48 أسيرا إسرائيليا، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين مرارا من أن اجتياح مدينة غزة سيكون بمثابة حكم بإعدام أبنائهم، وطالبت بإبرام صفقة شاملة تؤدي لإطلاقهم جميعا وإنهاء الحرب على غزة.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وضباط آخرين أن العملية البرية في غزة ستعرض المحتجزين والجنود للخطر.

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول

إعلان