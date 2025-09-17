79 ألفا غادروا إسرائيل جراء الحرب على غزة

هاجر نحو 79 ألف إسرائيلي، وعاد 21 ألفا آخرون إلى إسرائيل عام 2024 كانوا قد هاجروا منها في الماضي، كما هاجر إليها 25 ألف أجنبي بموجب "قانون العودة" الذي يسمح لليهود وأفراد عائلاتهم فقط بالهجرة إلى إسرائيل.

وأظهرت معطيات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- أن عدد سكان إسرائيل عشية رأس السنة العبرية، الذي يصادف الاثنين المقبل، ارتفع إلى 10 ملايين و148 ألف نسمة.

وقال المكتب إن من بين السكان نحو 7 ملايين و758 ألف يهودي (78.5%)، ونحو مليونين و130 ألف عربي (21.5%) ونحو 260 ألف أجنبي.

ويشمل هذا الإحصاء نحو 400 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها إليها عام 1980، في خطوة لا تعترف بها الأمم المتحدة.

وأفاد المكتب بأنه منذ رأس السنة العبرية الأخير، ازداد عدد سكان إسرائيل بنحو 101 ألف نسمة، وبلغ معدل النمو السكاني 1.0%، مضيفا خلال العام الماضي (2024)، أنه وُلد نحو 179 ألف طفل في إسرائيل، وتوفي نحو 50 ألف شخص.

وفي العام 2023 هاجر نحو 55 ألف و300 إسرائيلي، في حين اختار العودة أو الهجرة إليها 27 ألفا، بحسب مكتب الإحصاء في سبتمبر/أيلول 2024.

وعاما بعد آخر تتحول إسرائيل بشكل لافت إلى بيئة طاردة للسكان إذ يتجاوز عدد مَن يغادرونها أولئك الذين يهاجرون إليها.

وتشهد إسرائيل أوضاعا اقتصادية خانقة وانقسامات سياسية عميقة، ضمن تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة إضافة لعدوانها بالضفة الغربية.

كما شنت حربا على إيران في يونيو/حزيران الماضي، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى هجوم جوي فاشل استهدف اغتيال قادة لحركة حماس بقطر الأسبوع الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.