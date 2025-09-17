بالصور.. استقبال تاريخي لترامب في بريطانيا

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، زيارة دولة "تاريخية" ثانية إلى المملكة المتحدة، تلبية لدعوة من الملك تشارلز الثالث، في امتياز نادر من نوعه لرئيس أميركي، ورافقته زوجته ميلانيا في الرحلة وهبطت طائرته الرئاسية "إير فورس وان" في مطار ستانستيد بلندن، حيث استقبله حرس الشرف قبل أن يستقلا مروحية إلى مقر إقامة السفير الأميركي في لندن.

وتستضيف المملكة المتحدة ترامب في زيارة غير مسبوقة لرئيس أميركي، حيث يتضمن جدول الزيارة استقبالا حافلا، واستعراضا ضخما لحرس الشرف، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء قلعة وندسور، واستعراضا جويا، ومأدبة رسمية. ويشارك في هذه الاحتفالات الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كاثرين.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب غدا الخميس في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على بعد 70 كيلومترا من لندن، برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبحث قضايا سياسية واقتصادية. تتركز المحادثات على اتفاق التعرفات الجمركية، حيث قال ترامب إن البريطانيين "يريدون تحسين الاتفاق قليلا، وسنناقش الأمر".