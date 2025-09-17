واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستزود بلاده بصواريخ باتريوت وهيمارس ضمن صندوق دعم أوكرانيا العسكري.

وأضاف أن صواريخ خاصة بأنظمة الدفاع الجوي الغربية هي جزء من المجموعة الأولى من الأسلحة الأميركية التي يتم إرسالها بموجب قائمة "متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" التي يمولها حلفاء غير أميركيين.

وأوضح زيلينسكي "تلقينا أكثر من ملياري دولار من شركائنا خصيصا من أجل بيرل. وسنتلقى أموالا إضافية لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وأعتقد أننا سنحصل على ما بين 3.5 مليارات و3.6 مليارات دولار أخرى".

وأضاف "الحزمة الأولى والثانية بقيمة 500 مليون دولار.. ستشمل هذه الحزم.. بالتأكيد صواريخ لباتريوت وهيمارس".

ورحبت الخارجية الأوكرانية بموافقة واشنطن على إرسال أول دفعة من الأسلحة الأميركية ضمن الآلية الجديدة لحلف الناتو.

وقال المتحدث باسم الخارجية هيورهي تيخي، إن الجيش الأوكراني يتابع عملية استلام الأسلحة، واصفا الخطوة بالإيجابية، مضيفا أن الولايات المتحدة وافقت على أولى شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بموجب آلية جديدة يمولها حلفاء آخرون.

ونقلت رويترز عن مصادر أن وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المعروفة باسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".

وهذا هو أول استخدام لآلية جديدة وضعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتزويد أوكرانيا بأسلحة من المخزونات الأميركية بتمويل من دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

وتدافع أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، بدعم غربي، ضد الغزو الروسي واسع النطاق، وجرى استخدام ما يزيد على 122 مليار يورو من المساعدات والقروض الخارجية لتمويل النفقات العامة، وفقا لمصادر أوكرانية.