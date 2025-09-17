هآرتس: الجيش يوظف مليشيات فلسطينية بغزة لتنفيذ مهام عسكرية

نقلت صحيفة هآرتس عن ضباط إسرائيليين، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يوظف مليشيات في قطاع غزة لتنفيذ مهام عسكرية مقابل رواتب وسيطرة على أراض.

وذكرت الصحيفة أن الجيش وسّع بالأسابيع الأخيرة تجنيد مليشيات تعمل بتنسيق مع جنود إسرائيليين بالميدان، مشيرة إلى أن إحدى تلك المليشيات تنحدر من عائلة أبو شباب ويشغلها الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وهي مخولة بحمل السلاح.

وقالت إن المليشيات التي يتم تجنيدها تربح الأموال بالسيطرة على مسارات نقل المساعدات، وتتكسب من تصاريح الأراضي لنصب الخيام فيها، منوهة إلى أن الشاباك هو المسؤول عن تشغيلها واستقطاب عناصر إضافية.

وذكر الضباط الإسرائيليون أن المليشيات تشارك في عمليات مهمة، خاصة في جنوب القطاع في خان يونس ورفح، وأن هناك خشية من أن تنقلب يوما ما على الجيش كونها لا تخضع لسيطرة حقيقية في الميدان، وفق تعبيرهم.

ويأتي تقرير الصحيفة بعد أيام فقط من إعلان مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية للجزيرة أن عصابات من العملاء والمستعربين اختطفت خلال الأيام الماضية مجاهدين في القطاع.

وذكر المصدر أن العصابات تقوم بدور رخيص في جمع معلومات للاحتلال عن أماكن أسراه وأنفاق المقاومة، وأن الأخيرة ستلاحقهم ولن ترحمهم وستوقع بهم العقوبة المستحقة.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف مصدر أمني رفيع في المقاومة الفلسطينية للجزيرة أن لديهم "قائمة سوداء بتجار الحروب والعصابات المنظمة وعملاء الاحتلال" في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم سيحاكمون هؤلاء تمهيدا للقصاص.

تجنيد متخابرين

ومطلع الشهر نفسه، قال مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن نقاط المساعدات في القطاع تستخدم لتجنيد متخابرين مع الاحتلال والالتقاء بهم، مشيرا إلى أن المخدرات تستخدم في توريط الشباب لإسقاطهم وربطهم أمنيا وتكليفهم بمهام تجسسية.

وبدعم إسرائيلي، تشكلت مجموعات من العملاء بينها عصابة ياسر أبو شباب التي تنشط في رفح الخاضعة للاحتلال جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعات أخرى تتعاون مع الاحتلال تنشط أيضا في شمال القطاع.

وقبل أشهر، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مجموعات مسلحة، بالإضافة إلى مجموعة ياسر أبو شباب، تعمل ضد حركة حماس في جنوب وشمال القطاع، مشيرة إلى أن الشاباك سلح سرا "مليشيا فلسطينية" في غزة بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة.