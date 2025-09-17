ملك إسبانيا يؤكد من القاهرة: أزمة غزة الإنسانية لا تحتمل

قال ملك إسبانيا فيليب السادس، إن "المنطقة تمر بظروف مأساوية ومتوترة، وأن هناك أزمة إنسانية في قطاع غزة لا تحتمل".

وأضاف خلال لقائه وقرينته الملكة ليتيزيا -مساء الثلاثاء- مع أبناء الجالية الإسبانية بمصر في مستهل زيارتهما إلى القاهرة إن هذه الزيارة تأتي في ظروف متوترة ومأساوية تمر بها للمنطقة.

وأشار ملك إسبانيا إلى أن رد الفعل على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول امتد أثره بعيدا وأدى إلى رد فعل أسفر عن سقوط عدد لا يحصى من الضحايا، وتدهور الوضع إلى أزمة إنسانية في غزة لا تحتمل، ومعاناة لا توصف لمئات الآلاف من الأبرياء، وتدمير غزة بالكامل.

وأكد أن إسبانيا ومصر تمضيان معا سعيا من أجل السلام الدائم والشجاع، مثلما كان يوصف في "سنوات الأمل" من حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وأفادت هيئة الاستعلامات المصرية رسمية -الثلاثاء- بأن ملك إسبانيا فيليب السادس وقرينته الملكة ليتيزيا سيبدآن زيارة إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيرافق الملك والملكة، خلال زيارتهما الأولى إلى مصر التي تستمر لمدة 4 أيام، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس.

وباتت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024 في خطوة مشتركة مع أيرلندا والنرويج، واحدة من أكثر الأصوات في أوروبا انتقادا لإسرائيل، واتخذت ضدها سلسلة من الإجراءات بهدف وقف الحرب التي تؤكد أنها إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

واقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضا استبعاد إسرائيل من جميع المسابقات الرياضية "ما دامت الهمجية مستمرة" في غزة.