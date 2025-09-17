ملك إسبانيا: معاناة الفلسطينيين في غزة تفوق الوصف

ندد ملك إسبانيا فيليبي السادس خلال زيارته مصر، الثلاثاء، بما يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة من "معاناة تفوق الوصف"، وذلك بعدما دعت حكومة بلاده مرارا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية.

وقال الملك فيليبي -الذي نادرا ما يتخذ مواقف بشأن قضايا على الساحة الدولية- إن الهجمات الإسرائيلية "أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، وتحولت إلى أزمة إنسانية لا تحتمل ومعاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء ودمار كامل لقطاع غزة".

وأشار ملك إسبانيا إلى أن زيارته مصر "تأتي في وقت مضطرب ومأسوي تمر به المنطقة".

وباتت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024 في خطوة مشتركة مع أيرلندا والنرويج، واحدة من أكثر الأصوات في أوروبا انتقادا لإسرائيل، واتخذت ضدها سلسلة من الإجراءات بهدف وقف الحرب التي تؤكد أنها إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

وألغيت يوم الأحد المرحلة النهائية من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بسبب الاحتجاجات المنددة بالإبادة الإسرائيلية في غزة والتي جمعت نحو 100 ألف شخص في شوارع مدريد، وفقا للسلطات المحلية، اعتراضا على مشاركة فريق إسرائيلي.

واقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضا استبعاد إسرائيل من جميع المسابقات الرياضية "ما دامت الهمجية مستمرة" في غزة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة نحو 65 ألف شهيد و165 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 428 فلسطينيا، منهم 146 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.