سجن رجلين بعد محاولتهما قتل الرئيس الزامبي باستخدام السحر

قضت محكمة في العاصمة الزامبية لوساكا، الاثنين، بسجن رجلين لمدة عامين مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهما بمحاولة قتل الرئيس هاكيندي هيشيليما باستخدام السحر، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وقالت المحكمة إن ليونارد فيري، وهو مواطن زامبي، وجاستن مابوليسي كاندوندي، وهو موزمبيقي، أوقفا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر بلاغ من عاملة نظافة سمعت "أصواتا غريبة" في إحدى الغرف.

وخلال التفتيش، عثرت الشرطة بحوزتهما على حرباء حيّة ومسحوق أبيض مجهول وقطعة قماش حمراء وذيل حيوان، وهي أدوات قال المتهم الزامبي إنها كانت ستُستخدم في طقس يفضي إلى وفاة الرئيس "خلال 5 أيام"، وفق ما نقلته المحكمة.

قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية

وأدانت المحكمة الرجلين بموجب "قانون السحر" الموروث من الحقبة الاستعمارية البريطانية، الذي يجرّم ممارسة السحر أو محاولة استخدامه.

وتأتي هذه القضية في ظل اتهامات متزايدة للرئيس هيشيليما باستغلال القضاء لتقييد حرية التعبير وملاحقة خصومه السياسيين، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.

خلفية سياسية مشحونة

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة الجدل الدائر في زامبيا حول دور المعتقدات السحرية في الحياة السياسية، خاصة مع استمرار الخلاف بشأن جثمان الرئيس الراحل إدغار لونغو، المحفوظ في أحد المشارح بجنوب أفريقيا.

وتصر الحكومة على دفنه في زامبيا، رغم رفض عائلته، وهو ما غذّى شائعات تتهم الرئيس الحالي بالرغبة في "استغلال الجثمان لأغراض غامضة"، وهي اتهامات نفتها السلطات بشكل قاطع.