قطر تدين بشدة العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، العملية البرية الواسعة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، معتبرة إياها امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، و"انتهاكا سافرا" للقانون الدولي.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، من أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض فرص السلام في المنطقة، من خلال خطط ممنهجة تشكل خطرا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وانتقدت الدوحة سياسة "حرب الإبادة الجماعية الوحشية" على غزة، وسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية القائمة على منطق الاستعلاء والاعتداء والغدر، مطالبة بتضامن دولي حاسم لإجباره على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وجدّدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بدء جيش الاحتلال هجوما مكثفا على مدينة غزة، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق" في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي العنيف على المدينة.