قصف مكثف على مدينة غزة بعد يوم دامٍ

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على قطاع غزة دمرت مزيدا من المنازل وخلفت عشرات الشهداء والجرحى، فجر اليوم الأربعاء، تزامنا مع توسيع الهجوم البري على مدينة غزة، كما استهدفت نازحين بمنطقة المواصي التي تدعي أنها "منطقة آمنة" بجنوب القطاع.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في برج "الظافر 5" في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

كما استشهدت أم وطفلها جراء قصف آخر استهدف شقة سكنية في عمارة "حبيب" بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

عاجل | شهيد على الأقل وعدة إصابات جراء استهداف شقة سكنية في برج الظافر 5 قرب مفترق المالية بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة pic.twitter.com/2ZiqNXdmA7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 16, 2025

وترافقت الغارات الجوية مع قصف مدفعي على عدة مناطق في مدينة غزة، وكذلك مع تفجير مدرعات مفخخة في مبان تقع بالأحياء الشمالية، ضمن سياسة جيش الاحتلال في تدمير المباني السكنية والمرافق لتهجير السكان.

قصف برج بمخيم النصيرات

وفي وسط قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة، أن طائرات الاحتلال قصفت برجا سكنيا شرقي مخيم النصيرات.

كما أفادت مصادر في مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني وزوجته وابنته في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات.

📷 اشتعال النيران جراء قصف طائرات الاحتلال أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/E8iBbcYXuT — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 16, 2025

وفي جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر، أفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الطائرات المروحية للاحتلال نازحين في منطقة مزرعة الصحابة في مواصي خان يونس.

سلسلة من المجازر

وتأتي هذه الغارات بعدما أحصت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 106 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، منهم 91 في مدينة غزة.

وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أمس، "تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة"، بعد أسابيع من إطلاق العملية المسماة "عربات جدعون 2" التي تهدف لاجتياح مدينة غزة واحتلالها، حيث تم تدمير مربعات سكنية بأكملها وقصف ما تبقى من الأبراج والمباني متعددة الطوابق لتهجير السكان.

نتنياهو أعلن أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية في مدينة #غزة، وأن الثالثة ستنضم قريبا.. كيف يبدو انتشار الفرق العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وغلافه؟#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/Y3MYReF96d — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 17, 2025

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة نحو 65 ألف شهيد و165 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 428 فلسطينيا، منهم 146 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.