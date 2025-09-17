قائد فرقة غزة السابق: نتنياهو يبحث عن صورة نصر غير موجود

قال يسرائيل زيف القائد السابق لفرقة غزة بالجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، يبحث عن صورة نصر لا توجد في هذه الحرب، داعيا إياه "للعودة لرشده" وإنهائها.

وأشار زيف -في تصريحات للجزيرة- إلى أن توجه نتنياهو بشأن حرب غزة يسبب عدة مشاكل، مؤكدا أن العملية العسكرية الجارية في مدينة غزة تعرض حياة المحتجزين والجنود والمدنيين للخطر.

يشار إلى أن إسرائيل بدأت هجومها البري المتوقع منذ فترة طويلة على مدينة غزة في الشمال أمس الثلاثاء، وكثفت جهودها لإخلاء المدينة من المدنيين من خلال فتح طريق إضافي للمتجهين جنوبا.

ويوجد مئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتمون في المدينة والكثير منهم مترددون في الانصياع لأوامر إسرائيل بالتحرك بسبب الأخطار على طول الطريق والظروف القاسية ونقص الغذاء في المنطقة الجنوبية والخوف من التهجير الدائم.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.