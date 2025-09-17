أخبار|كينيا

الكينية فايث كيبيغون تكتب التاريخ بذهبية 1500 متر في بطولة طوكيو

Kenya's Faith Kipyegon celebrates after competing the women's 1,500 meters final at the World Athletics Championships in Tokyo, Tuesday, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Abbie Parr)
العداءة الكينية الأسطورية فايث كيبيغون ترفع علم بلادها فرحا بالفوز التاريخي (أسوشيتد برس)
Published On 17/9/2025
|
آخر تحديث: 09:55 (توقيت مكة)

حفظ

عززت العداءة الكينية الأسطورية فايث كيبيغون مكانتها كواحدة من أعظم عداءات المسافات المتوسطة في التاريخ، بعدما توجت مساء الثلاثاء بذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو، محققة لقبها العالمي الرابع في هذه المسافة، إلى جانب 3 ألقاب أولمبية ورقم قياسي عالمي.

سباق من طرف واحد

قدمت كيبيغون (31 عاما) عرضا مهيمنا من البداية حتى النهاية، لتقطع المسافة بزمن 3:52.15 دقائق، متقدمة بفارق مريح عن مواطنتها دوركاس إيوي التي أحرزت الفضية بزمن شخصي هو الأفضل في مسيرتها (3:54.92 دقائق)، في حين نالت الأسترالية جيسيكا هال البرونزية بزمن 3:55.16 دقائق، وهو أول إنجاز لأستراليا في تاريخ هذه المسافة على مستوى الرجال أو السيدات.

epa12382362 Faith Kipyegon of Kenya wins the Women's 1500m final at the World Athletics Championships 2025 in Tokyo, Japan, 16 September 2025. EPA/FRANCK ROBICHON
فازت كيبيغون بالسباق بفارق مريح عن أقرب منافساتها (وكالة الأنباء الأوروبية)

معادلة إنجاز الأسطورة المغربي

بهذا التتويج، عادت كيبيغون لتقف جنبًا إلى جنب مع المغربي هشام القروج الذي أحرز 4 ألقاب عالمية في 1500م بين عامي 1997 و2003، لتؤكد هيمنتها على السباق منذ سنوات، وتفتح الباب أمام محاولة إحراز ذهبية ثانية في 5 آلاف متر لاحقا هذا الأسبوع.

كيبيغون عادلت رقم المغربي هشام القروج الذي أحرز 4 ألقاب عالمية في سباق 1500متر

ذكريات طوكيو ورسالة للأمومة

وقالت البطلة الكينية عقب الفوز "الدفاع عن لقبي والفوز بالذهبية الرابعة شعور مميز. بعد تحطيم الرقم القياسي في يوجين، وضعت نصب عيني المجيء إلى طوكيو للدفاع عن لقبي. الفوز هنا مجددا يعني أنني أستطيع أن أري ابنتي ميدالية ذهبية جديدة"، في إشارة إلى تتويجها في أولمبياد طوكيو 2021 بعد أشهر من عودتها من إجازة الأمومة.

TOKYO, JAPAN - SEPTEMBER 16: Faith Kipyegon of Team Kenya celebrates as she crosses the finish line to win the gold medal in the Women's 1500 Metres Final on day four of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at National Stadium on September 16, 2025 in Tokyo, Japan. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)
كيبيغون تشير إلى لقبها الرابع في 1500 متر، وهو إنجاز تاريخي لم يحققه إلا المغربي هشام القروج (غيتي إيميجز)

هيمنة كينية وفرصة ضائعة للثلاثية

شهد السباق بداية سريعة من كيبيغون فرزت الصفوف مبكرا، قبل أن تخفف الإيقاع قليلا في اللفة الثالثة، مما سمح لإيوي وهال بالاقتراب عند جرس اللفة الأخيرة. لكن البطلة الكينية استعادت السيطرة سريعا، لتفصلها عند خط النهاية مسافة 30 مترا عن أقرب منافساتها.

وكانت كينيا قريبة من تحقيق ثلاثية تاريخية، بعدما حاولت نيللي تشيبشيرشير اللحاق بها في الأمتار الأخيرة، لكنها اكتفت بالمركز الرابع بزمن شخصي هو الأفضل لها (3:55.25 دقائق).

Kenya's Nelly Chepchirchir, Kenya's Faith Kipyegon and Kenya's Dorcus Ewoi celebrate after the women's 1500m final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 16, 2025. (Photo by Philip FONG / AFP)
هيمنة كينية على سباق 1500متر (الفرنسية)

نحو الثنائية العالمية

ومن المقرر أن تعود كيبيغون إلى مضمار طوكيو الخميس لخوض تصفيات 5 آلاف متر، على أن يقام النهائي السبت، حيث تسعى لتكرار إنجازها في بطولة 2023 حين جمعت بين لقبي 1500 متر و5 متر.

المصدر: رويترز

