الكينية فايث كيبيغون تكتب التاريخ بذهبية 1500 متر في بطولة طوكيو

عززت العداءة الكينية الأسطورية فايث كيبيغون مكانتها كواحدة من أعظم عداءات المسافات المتوسطة في التاريخ، بعدما توجت مساء الثلاثاء بذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو، محققة لقبها العالمي الرابع في هذه المسافة، إلى جانب 3 ألقاب أولمبية ورقم قياسي عالمي.

سباق من طرف واحد

قدمت كيبيغون (31 عاما) عرضا مهيمنا من البداية حتى النهاية، لتقطع المسافة بزمن 3:52.15 دقائق، متقدمة بفارق مريح عن مواطنتها دوركاس إيوي التي أحرزت الفضية بزمن شخصي هو الأفضل في مسيرتها (3:54.92 دقائق)، في حين نالت الأسترالية جيسيكا هال البرونزية بزمن 3:55.16 دقائق، وهو أول إنجاز لأستراليا في تاريخ هذه المسافة على مستوى الرجال أو السيدات.

معادلة إنجاز الأسطورة المغربي

بهذا التتويج، عادت كيبيغون لتقف جنبًا إلى جنب مع المغربي هشام القروج الذي أحرز 4 ألقاب عالمية في 1500م بين عامي 1997 و2003، لتؤكد هيمنتها على السباق منذ سنوات، وتفتح الباب أمام محاولة إحراز ذهبية ثانية في 5 آلاف متر لاحقا هذا الأسبوع.

ذكريات طوكيو ورسالة للأمومة

وقالت البطلة الكينية عقب الفوز "الدفاع عن لقبي والفوز بالذهبية الرابعة شعور مميز. بعد تحطيم الرقم القياسي في يوجين، وضعت نصب عيني المجيء إلى طوكيو للدفاع عن لقبي. الفوز هنا مجددا يعني أنني أستطيع أن أري ابنتي ميدالية ذهبية جديدة"، في إشارة إلى تتويجها في أولمبياد طوكيو 2021 بعد أشهر من عودتها من إجازة الأمومة.

هيمنة كينية وفرصة ضائعة للثلاثية

شهد السباق بداية سريعة من كيبيغون فرزت الصفوف مبكرا، قبل أن تخفف الإيقاع قليلا في اللفة الثالثة، مما سمح لإيوي وهال بالاقتراب عند جرس اللفة الأخيرة. لكن البطلة الكينية استعادت السيطرة سريعا، لتفصلها عند خط النهاية مسافة 30 مترا عن أقرب منافساتها.

وكانت كينيا قريبة من تحقيق ثلاثية تاريخية، بعدما حاولت نيللي تشيبشيرشير اللحاق بها في الأمتار الأخيرة، لكنها اكتفت بالمركز الرابع بزمن شخصي هو الأفضل لها (3:55.25 دقائق).

نحو الثنائية العالمية

ومن المقرر أن تعود كيبيغون إلى مضمار طوكيو الخميس لخوض تصفيات 5 آلاف متر، على أن يقام النهائي السبت، حيث تسعى لتكرار إنجازها في بطولة 2023 حين جمعت بين لقبي 1500 متر و5 متر.