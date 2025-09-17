قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي قرب مطار رامون شمال إيلات إثر تسلل مسيرة.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد ما وصفه بهدف إسرائيلي حساس في منطقة يافا المحتلة، بالإضافة إلى عملية أخرى لسلاح الجو المسير استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة.

ويوم أمس الثلاثاء تعرّض ميناء الحديدة غرب اليمن لهجوم إسرائيلي وذلك بعد ساعات من إنذار بإخلائه، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ويمنية إن 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة، في حين أعلن سريع أن الدفاعات الجوية "أربكت طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء".

وتوعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين بمواصلة الضربات ودفع ما أسماها أثمانا موجعة عن كل محاولة لاستهداف إسرائيل. وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم ميناء الحديدة لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على الحوثيين.

ضربة وأهداف

وعن أهداف الضربة قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها جاءت ردا على هجمات متكررة شملت إطلاق مسيّرات وصواريخ أرض أرض نحو إسرائيل.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على مناطق باليمن في يوليو/تموز عام 2024، مستهدفة مرافق حيوية، بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهربائية.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت الجماعة تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ "العدو الإسرائيلي"، بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.