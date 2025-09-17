عاجلعاجل,
عاجل | أكثر من 20 وكالة إغاثة في رسالة للأمم المتحدة: ندعو زعماء العالم للتدخل العاجل ردا على الإبادة الجماعية في غزة
Published On 17/9/2025|
آخر تحديث: 02:44 (توقيت مكة)
أكثر من 20 وكالة إغاثة في رسالة للأمم المتحدة:
- ندعو زعماء العالم للتدخل العاجل ردا على الإبادة الجماعية في غزة.
- ما يعيشه قطاع غزة سيكون الأشد فتكا في تاريخه إن لم يتخذ إجراء.
- عسكرة نظام المساعدات في قطاع غزة أمر مميت.
- يتم إطلاق النار على الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات.
- على الحكومات التحرك لمنع استنزاف الحياة وإنهاء العنف والاحتلال.
المصدر: الجزيرة