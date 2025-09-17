أخبار|فلسطين

عاجل | أكثر من 20 وكالة إغاثة في رسالة للأمم المتحدة: ندعو زعماء العالم للتدخل العاجل ردا على الإبادة الجماعية في غزة

Published On 17/9/2025
|
آخر تحديث: 03:06 (توقيت مكة)

حفظ

أكثر من 20 وكالة إغاثة في رسالة للأمم المتحدة:

  • ندعو زعماء العالم للتدخل العاجل ردا على الإبادة الجماعية في غزة.
  • ما يعيشه قطاع غزة سيكون الأشد فتكا في تاريخه إن لم يتخذ إجراء.
  • عسكرة نظام المساعدات في قطاع غزة أمر مميت.
  • يتم إطلاق النار على الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات.
  • على الحكومات التحرك لمنع استنزاف الحياة وإنهاء العنف والاحتلال.
المصدر: الجزيرة

إعلان