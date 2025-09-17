إصابة شرطيين في حادث إطلاق نار في بنسلفانيا الأميركية

أصيب شرطيان على الأقل بجروح خطيرة، الأربعاء، في حادث إطلاق نار بجنوب ولاية بنسلفانيا الأميركية، فيما هرع حاكم الولاية جوش شابيرو إلى موقع الحادث، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت الشرطة إن المواجهة وقعت في منطقة ريفية ببلدة نورث كودوروس التابعة لمقاطعة يورك، على بُعد نحو 185 كيلومترا غربي مدينة فيلادلفيا وبالقرب من الحدود مع ولاية ماريلاند. ولم ترد بعد تفاصيل رسمية حول ملابسات إطلاق النار أو هوية المهاجم.

وأفاد مستشفى يورك أن شرطيين يخضعان للعلاج في حالة حرجة، مؤكدا تفعيل بروتوكولات أمنية مشددة داخل المنشأة.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعا نائب الحاكم أوستن ديفيس سكان الولاية إلى "الدعاء لرجال الشرطة والمتضررين من الحادث".

وأعلنت إحدى المناطق التعليمية القريبة أوامر بالبقاء داخل المباني كإجراء احترازي، مؤكدة أن الطلاب لم يتعرضوا لأي خطر مباشر، فيما أغلقت السلطات عدة طرق محيطة بمكان الحادث.

وتُظهر الصور الأولية من الموقع طوقًا أمنيًا واسعًا على طريق ريفي محاط ببيوت المزارع التقليدية والحظائر الحمراء، فيما تواصل قوات التحقيق عملها لتحديد ملابسات إطلاق النار ودوافع المهاجم.

وتشهد الولايات المتحدة بين الحين والآخر حوادث إطلاق نار مرتبطة بتدخلات شرطية، وغالبًا ما تعيد مثل هذه الحوادث النقاش حول أمن المجتمع وسلامة عناصر الشرطة في مناطق ريفية تعاني من انتشار السلاح.

وكانت ولاية بنسلفانيا قد شهدت في السنوات الأخيرة عدة حوادث مشابهة في محيط مدينة فيلادلفيا، ما جعل ملف الأمن العام أحد أبرز التحديات أمام الحاكم جوش شابيرو وإدارته.