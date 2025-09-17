طهران: اتفاقنا مع الطاقة الذرية سيعتبر منتهيا إذا تعرضنا لاعتداء

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج طهران النووي سيعتبر منتهيا إذا تعرضت إيران لأي اعتداء.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقّع الأسبوع الماضي في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اتفاقا للتعاون بعد أن علّقت إيران لعدة أسابيع تعاونها مع الوكالة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف المتحدث أن الوزير عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الأربعاء، مضيفا أن طهران "تأمل أن يقابل الطرف الأوروبي نهج إيران الإيجابي وحسن نيتها بخطوات مماثلة".

كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجرون اتصالا هاتفيا مع نظيرهم الإيراني اليوم الأربعاء.

وقال المصدر "قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إطار النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، يتباحث وزراء خارجية الترويكا الأوروبية مع وزير الخارجية الإيراني".

وأوضح المصدر أن الاتصال يهدف إلى مناقشة العودة الوشيكة لعقوبات الأمم المتحدة بموجب إجراء تتبناه هذه الدول، والتأكيد من جديد على الشروط التي حددتها لطهران والتي يمكن أن تتيح إرجاء مثل هذا الأمر.

وكان مجلس الأمن القومي الإيراني قد أكد الأحد الماضي أن أي عمل عدائي ضد إيران، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد، سيؤدي إلى وقف تنفيذ الاتفاق الأخير الموقّع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف مجلس الأمن القومي -في بيان- أن اللجنة النووية التابعة له التي تضم كبار المسؤولين من مختلف المؤسسات المعنية، راجعت نص الاتفاق الذي تم توقيعه مع الوكالة الذرية في القاهرة.

وتابع أن ما تم التوقيع عليه يعكس ما وافقت عليه اللجنة مسبقا ضمن صلاحياتها المخولة من قبل المجلس، ووفقا للإجراءات الرسمية المعتمدة.

وأكد البيان أن عمليات تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات ستخضع لمراحل محددة، وفقا لما تم الاتفاق عليه.