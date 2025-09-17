أخبار|حريات|الولايات المتحدة الأميركية

خبراء أمميون يتهمون واشنطن بارتكاب "تصفيات" في البحر قبالة فنزويلا

A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle aircraft from the 492nd Fighter Squadron, Royal Air Force (RAF) Lakenheath, United Kingdom (UK) releases a GBU-28 "Bunker Buster" 5,000-pound Laser-Guided Bomb over the Utah Test and Training Range during a weapons evaluation test hosted by the 86th Fighter Weapons Squadron (FWS) from Eglin Air ForceBase, Florida, in this August 5, 2003 photograph, obtained by Reuters on August 2, 2009. The Pentagon is seeking to complete the integration of an ultra-large "bunker-buster" bomb on the most advanced U.S. bomber as soon as July 2010, the Air Force said Sunday August 2. REUTERS/Technical Sgt. Michael Ammons/USAF/Handout (UNITED STATES MILITARY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
خبراء أمميون: يجب على الدول احترام الحق في الحياة حتى خارج أراضيها أو في أعالي البحار (رويترز)
Published On 17/9/2025
آخر تحديث: 15:26 (توقيت مكة)

اتهم خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الولايات المتحدة بارتكاب عمليات "إعدام خارج نطاق القضاء" بحق 14 شخصا قُتلوا بضربات عسكرية أميركية "غير قانونية"، استهدفت قوارب تقول واشنطن إنها لمهربي مخدرات من فنزويلا.

وقال الخبراء المستقلون الثلاثة -في بيان- إن "القانون الدولي لا يسمح للحكومات بأن تقتل بكل سهولة وبساطة مهربي مخدرات مزعومين".

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قواته نفذت -أول أمس الاثنين- ضربة عسكرية استهدفت قاربا لمهربي مخدرات متجها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الضربة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وجاءت هذه الضربة بعد أن دمرت القوات الأميركية مطلع هذا الشهر قاربا يحمل 11 شخصا أكدت واشنطن أنهم يعملون جميعا لحساب عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية.

وفي بيانهم، أكد الخبراء الأمميون أنهم "يدينون الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نفذته الولايات المتحدة" بحق الـ14 شخصا الذين تأكد مقتلهم.

وأضافوا أنه "بموجب القانون الدولي، يجب على كل الدول احترام الحق في الحياة، بما في ذلك عندما تتصرف في أعالي البحار أو في أراضٍ أجنبية".

وحذر الخبراء من أن "استخدام قوة يُحتمل أن تكون فتاكة ليس مسموحا به إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو للدفاع عن آخرين ضد تهديد وشيك بالموت".

المصدر: الفرنسية

