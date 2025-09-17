خبراء أمميون يتهمون واشنطن بارتكاب "تصفيات" في البحر قبالة فنزويلا

اتهم خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الولايات المتحدة بارتكاب عمليات "إعدام خارج نطاق القضاء" بحق 14 شخصا قُتلوا بضربات عسكرية أميركية "غير قانونية"، استهدفت قوارب تقول واشنطن إنها لمهربي مخدرات من فنزويلا.

وقال الخبراء المستقلون الثلاثة -في بيان- إن "القانون الدولي لا يسمح للحكومات بأن تقتل بكل سهولة وبساطة مهربي مخدرات مزعومين".

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قواته نفذت -أول أمس الاثنين- ضربة عسكرية استهدفت قاربا لمهربي مخدرات متجها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الضربة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وجاءت هذه الضربة بعد أن دمرت القوات الأميركية مطلع هذا الشهر قاربا يحمل 11 شخصا أكدت واشنطن أنهم يعملون جميعا لحساب عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية.

وفي بيانهم، أكد الخبراء الأمميون أنهم "يدينون الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نفذته الولايات المتحدة" بحق الـ14 شخصا الذين تأكد مقتلهم.

وأضافوا أنه "بموجب القانون الدولي، يجب على كل الدول احترام الحق في الحياة، بما في ذلك عندما تتصرف في أعالي البحار أو في أراضٍ أجنبية".

وحذر الخبراء من أن "استخدام قوة يُحتمل أن تكون فتاكة ليس مسموحا به إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو للدفاع عن آخرين ضد تهديد وشيك بالموت".