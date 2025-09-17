أخبار|الشرق الأوسط

بالصور.. القصف الإسرائيلي يمحو ملامح مدينة غزة

Smoke rises after an Israeli military strike on a building in Gaza City, Saturday, Sept. 13, 2025. (AP Photo/Yousef Al Zanoun)
القصف الإسرائيلي لمدينة غزة يفاقم معاناة الفلسطينيين الذين فقدوا كل ما يملكون من حطام الدنيا (أسوشيتد برس)
يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع، مستهدفا الأبراج السكنية والمباني المدنية، في هجمات خلّفت دمارا واسعا ونزوحا متزايدا للسكان.

Smoke rises from an Israeli army bombardment in Gaza City, as seen from central Gaza Strip, Saturday, Sept. 13, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي المكثف (أسوشيتد برس)
الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة تتواصل (رويترز)

وقد انهارت أبراج سكنية تضم مئات العائلات تحت الغارات، وتحولت إلى كتل من الركام تصاعدت منها أعمدة الدخان، وتجمع الأهالي في محيطها بحثا عن ناجين أو لانتشال ما تبقى من ممتلكاتهم.

Smoke rises from an evacuated residential building which was housing displaced Palestinians, after it was hit by an Israeli air strike, in Gaza City, September 14, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
انهيار مبنى سكني كان يؤوي نازحين فلسطينيين بعد أن استهدفه قصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين ركام برج الغفاري المدمر إثر قصف إسرائيلي عنيف (الفرنسية)
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين ركام برج الغفاري المدمر إثر قصف إسرائيلي عنيف (الفرنسية)
كان هنا برج وأصبح أثرا بعد عين بعد تدميره بغارات إسرائيلية (الفرنسية)
كان هنا برج سكني وأصبح أثرا بعد عين بعد تدميره بغارات إسرائيلية (الفرنسية)

وفي الشوارع المدمرة، يقف المدنيون أمام منازل سويت بالأرض، لالتقاط ما يمكن إنقاذه وسط مشاهد تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

Palestinians inspect the rubble of a building after an Israeli military strike in Gaza City, Friday, Sept. 12, 2025. (AP Photo/Yousef Al Zanoun)
فلسطينيون يتفقدون خسائرهم نتيجة الغارات الإسرائيلية على المباني (أسوشيتد برس)
فلسطينية تحاول استيعاب حجم الخسائر بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية برج الجندي المجهول (رويترز)
فلسطينية تحاول استيعاب حجم الخسائر بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية برج الجندي المجهول (رويترز)
TOPSHOT - This picture taken from a position at Israel's border with the Gaza Strip shows smoke billowing amid Israeli bombardment of the besieged Palestinian territory on September 16, 2025.

قطاع غزة يعاني من تصاعد واستمرار القصف الإسرائيلي حيث تتزايد المعاناة نتيجة تدمير المباني وتشريد السكان (الفرنسية)وفي الأثناء، تتحرك الآليات العسكرية الإسرائيلية بمحاذاة الحدود، في وقت تتواصل الغارات التي تستهدف مباني يؤوي إليها نازحون اضطروا لمغادرة منازلهم سابقا ليجدوا أنفسهم أمام نزوح جديد بلا مأوى.

An Armored Personnel Carrier manoeuvres along the Israeli side of the border, as destruction in Gaza is seen in the background, in Israel September 16, 2025. REUTERS/Amir Cohen
آلية عسكرية إسرائيلية مدرعة تتحرك على طول الحدود ويظهر حجم الدمار في مدينة غزة (رويترز)
غارة إسرائيلية استهدفت برجا سكنيا في غزة والفلسطينيون: أين المفر؟ (أسوشيتد برس)
غارة إسرائيلية استهدفت برجا سكنيا في غزة والفلسطينيون: أين المفر؟ (أسوشيتد برس)
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب هربا من توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية (أسوشيتد برس)
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب هربا من توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية (أسوشيتد برس)

وتحذر منظمات حقوقية من أن استهداف الأبراج والمساكن المدنية يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع محاصر يعاني أصلا من ظروف قاسية، إذ يتسارع انهيار البنية التحتية، وتتسع دائرة التشريد مع كل يوم من القصف الإسرائيلي المستمر.

