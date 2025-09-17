انتشار مشاهد روبوتات شديدة الشبه بوجوه البشر فما حقيقتها؟

تداول رواد منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر روبوتات شديدة الشبه بوجوه البشر، معبرين عن قلقهم من التطور المتسارع في صناعة الروبوتات والثورة التكنولوجية المرتبطة بها.

ويثير التطور السريع في تكنولوجيا الروبوتات مخاوف البشر من تأثيراته المحتملة على العلاقات الإنسانية ومدى قدرتها على محاكاة البشر بشكل متقن، بالإضافة إلى تزايد القلق بأن تستبدل التفاعلات البشرية بتكنولوجيا قادرة على تقليد المشاعر والتعبيرات.

امرأة

ونشر مستخدمون فيديو يظهر استعراض شخص في مكان مزدحم لروبوت على شكل امرأة تبدو تعابير وجهها متطابقة بشكل كبير مع تعابير البشر.

وعلق أحد ناشري الفيديو، قائلين "أنت عازب، إذا لم ترغب بك أي امرأة بسبب مظهرك، فادخر أموالك لشراء واحدة من هذه" وقال آخر "لم نعد بحاجة إلى بعضنا البعض" في إشارة للبشر.

وحصد الفيديو على تداول واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والآلاف من المشاهدات.

Y mientras en mundo pasa…el transhumanismo ya lo tenemos en casa. pic.twitter.com/tHKjnNn8fg — Ricardo De Spirito Balbuena. (@elzorrotacneno) September 13, 2025

O sonho do Boruja de Carvalho tornando-se realidade: "Você que é incel, se nenhuma mulher ti quer por causa da sua aparência. Guarde seu dinheiro para comprar uma destas" Da nossa parte nós se opomos ao a isto, somos até a favor da barriga de aluguel, mas repetir o conto grego… pic.twitter.com/S4QU6FelGy — Brasil em Fúria (@brasilemfuria) September 13, 2025

الحقيقة

وفحص فريق "الجزيرة تحقق" هذا الفيديو الذي بدا للوهلة الأولى كأنه حقيقي، غير أن التدقيق في تفاصيله يكشف أن الأشخاص الموجودين في الخلفية بدوا أشبه بتماثيل ثابتة لا يتحركون إطلاقا، بالإضافة إلى أن الشخص الذي يستعرض الروبوت ظلت يده مرفوعة بطريقة غير طبيعية.

إعلان

وبالبحث العكسي عن مصدر الفيديو، تبين أن مصدره الأصلي حساب على "تيك توك" باسم "enrobot.lab" متخصص في نشر فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي، وحصل الفيديو على أكثر من 17 مليون مشاهدة خلال 4 أيام من نشره.

ملامح بشرية

وانتشر فيديو آخر بشكل واسع عبر مواقع التواصل، يظهر روبوتا بوجه امرأة وشعر أبيض، حيث بدت ملامح وجهها طبيعية إلى حد كبير، مع حركة شفتيها وعينيها وإيماءات رأسها التي أظهرت دقة متناهية.

وأشاد ناشرو الفيديو بدقة صناعة تفاصيل الروبوت وتطابقه مع وجوه البشر بدرجة كبيرة، حيث قال مستخدم عبر منصة إكس "لن تُصدق عينيك.. للوهلة الأولى، ستظن أنها امرأة. ليست كذلك. إنه روبوت. لقد ابتكر البشر ما كان في السابق خيالا علميا".

You won’t believe your eyes… At first, you’ll think it’s a woman. It’s not. It’s a robot 🤖 Humans have created what was once science fiction. pic.twitter.com/mEX1fLSRf1 — Defence Index (@Defence_Index) August 29, 2025

تلاعب

وفحص فريق "الجزيرة تحقق" الفيديو، واتضح أن مصدره حساب "lexraym" عبر إنستغرام، وهو متخصص في نشر المشاهد والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتلاعب حساب "lexraym" بالفيديو الأصلي الذي يظهر استعراضا حقيقيا لروبوت شركة "Realbotix" المتخصصة في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر خلال أحد المعارض التكنولوجية، حيث أجرى تعديلات على وجه الروبوت جعلته يبدو أكثر واقعية بخلاف الفيديو الأصلي، وأبرز ما يكشف التلاعب في الفيديو هو ظهور الأسنان في الوجه أثناء خلعه من الرأس، في حين أن الأسنان مازالت ثابتة في مكانها.