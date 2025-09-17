السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، في الرياض "اتفاق دفاع إستراتيجي مشترك بين البلدين".

وقال بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن شريف زار الرياض تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي، واستعرض الجانبان خلال لقائهما العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد البيان بأن الاتفاقية تأتي في إطار "سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم"، كما تهدف إلى "تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء".

وتنص الاتفاقية على أن "أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما" وفق البيان.

وأكد البيان أن الاتفاقية "تأتي انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو 8 عقود، بين السعودية وباكستان، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول سعودي كبير قوله إن "الاتفاقية الدفاعية بين السعودية وباكستان تعكس تعاونا طويل الأمد بين البلدين وليست استجابة لأحداث محددة".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل شريف إلى الرياض في زيارة غير محددة المدة.

وتأتي اتفاقية السعودية مع البلد الإسلامي النووي، بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، استهدف مقر اجتماع لقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية.

وأدانت الدوحة العدوان الإسرائيلي ووصفته بـ"الغادر" وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار العدوان الإسرائيلي على قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.

وجاءت زيارة شريف للرياض بعد أيام من اللقاء الذي جمعه بالأمير محمد بن سلمان في الدوحة على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، والذي بحث خلاله آفاق العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال مصدر في السفارة الباكستانية في الرياض، أمس الثلاثاء، "إن زيارة شهباز شريف إلى المملكة، تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والتأكيد على المواقف الثابتة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن زيارة شهباز شريف تستغرق يوما واحدا، موضحا أنه سيبحث مع بن سلمان القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على المضي قدما في مشروعات التعاون الثنائي بجميع المجالات السياسية والاقتصادية.