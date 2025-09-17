السرايا والكتائب وألوية الناصر يستهدفون جنودا وآليات للاحتلال بخان يونس

بثت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

وأكدت أن قصف تجمعات الاحتلال جاء بالاشتراك مع كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) وألوية الناصر صلاح الدين (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين).

وقالت السرايا -في مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة اليوم الأربعاء- إن المقاتلين استهدفوا بقذائف الهاون جنودَ وآليات جيش الاحتلال.

وأظهرت المشاهد عملية تجهيز قذائف الهاون من قبل مقاتلين، ثم إطلاقها باتجاه جنود وآليات للقوات الإسرائيلية. في حين توعد أحد مقاتلي السرايا بأنهم سيواصلون قتال جيش الاحتلال حتى يخرج من الأرض الفلسطينية.

ورغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الفلسطيني المنكوب، فإن فصائل المقاومة تستمر في استهداف قوات الاحتلال بمختلف الأسلحة التي بحوزتها، مما يؤدي لوقوع خسائر في صفوفها بمختلف مناطق القطاع.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة ، وأضاف أن "هدف العملية هو تدمير البنية التحتية لحركة حماس وهزيمتها".