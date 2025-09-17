الجيش الإسرائيلي يتوغل في بلدتين جنوبي سوريا تزامنا مع تحليق مسيّرات

أفادت قناة الإخبارية السورية، فجر اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي بجنوب البلاد، في أحدث اعتداء على الأراضي السورية.

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش وانتشار على أسطح المنازل وسط تحليق للمسيرات في ريف القنيطرة.

ويأتي أحدث توغل إسرائيلي، بعدما اعتمدت سوريا مع الأردن والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، خريطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء وتحقيق الاستقرار بجنوب سوريا، مبينة أن واشنطن ستعمل بدعم أردني وتشاور مع دمشق على التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل.

وقالت الخارجية السورية إن هذه التفاهمات "تعالج القلق الأمني المشروع لكل من سوريا وإسرائيل مع التأكيد على سيادة سوريا".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح -في مقابلة لقناة الإخبارية السورية قبل أيام- بأن بلاده تخوض حاليا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أمني "حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان، واحتلت مزيدا من الأراضي السورية كما شنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا.

وأدانت دمشق الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، مؤكدة أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وتمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.