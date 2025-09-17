الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين بالنقب ويعتقل شبانا بطولكرم

قالت مصادر للجزيرة إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على فلسطينيين خلال احتجاجات على عمليات الهدم التي تقوم بها جرافات الاحتلال في قرية السر بالنقب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال -اليوم الأربعاء- شابين من مخيم نور شمس شرق طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد غريفي من منزله في ضاحية إكتابا، وأواب غريفي من منزله في بلدة عنبتا، علما أن الشابين نازحان من المخيم.

وفي رام الله، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية عند مدخل مدينة روابي، مما تسبب في إعاقة حركة المواطنين في الدخول إلى المدينة والخروج منها.

وفي القدس، قامت قوات الاحتلال بهدم حظائر من الصفيح ومنشآت زراعية، في بلدة في جبع شمال شرق القدس المحتلة، وأفاد شهود عيان بأن جرافة تابعة لجيش الاحتلال شرعت بهدم حظائر للأغنام ومنشآت زراعية، في تجمع العراعرة في البلدة.

اقتحامات

من جهة أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي -ترافقها آليات هدم- اقتحمت قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن اقتحمت في وقت سابق من مساء أمس بلدة إذنا، ومدينة الخليل، وحطمت مركبات عند مدخل مخيم الفوار.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الرأس غرب بلدة إذنا، غرب الخليل، واحتجزت عددا من المواطنين والمركبات، واعتدت على مواطن بالضرب المبرح، مما تسبب في إصابته برضوض وكدمات.

وأقدمت قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل على تحطيم عدد من مركبات المواطنين المتوقفة على مدخل المخيم المغلق بالبوابة الحديدية.

كما اقتحمت حي واد النصارى المحاذي لمستعمرة "كريات أربع" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وشرعت بحملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين وتفتيشها.

وتوازيا مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، وفق تقارير هيئات فلسطينية.