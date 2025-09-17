إيكونوميست: زامير يشكك في إمكانية القضاء على حماس

أخبار|فلسطين

GAZA BORDER, ISRAEL - AUGUST 18: IDF soldiers prepare tanks on August 18, 2025 near the Gaza Strip's northern borders, Israel. On Monday it was reported that Hamas has agreed to the most recent ceasefire and hostage release proposal with Israel. Meanwhile, Israel has continued carrying out strikes in Gaza as part of Prime Minister Benjamin Netanyahu's plan to expand the IDF offensive to fully occupy the enclave. The move has been met with widespread condemnation by the international community, as well as hostage families, who say the operation will further endanger the 20 or hostages still believed to be held alive by Hamas in Gaza, as well as one million Palestinians in Gaza City, who are already facing displacement and an acute hunger crisis. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما مكثفا على مدينة غزة (غيتي)
Published On 17/9/2025
آخر تحديث: 09:57 (توقيت مكة)

أفادت صحيفة الإيكونوميست أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ مجلس الوزراء مرارا، أن توجيه ضربة قاصمة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يستغرق سنوات إن كان ذلك ممكنا أصلا.

ونقلت الإيكونوميست عن دبلوماسيين إسرائيليين أن صبر الرئيس دونالد ترامب بدأ ينفد وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنعه أن الهجوم على مدينة غزة هو ما سيقضي على حماس.

وقالت المصادر ذاتها إنه إذا ثبت خطأ كلام نتنياهو، فإن ترامب قد يجبر إسرائيل على القبول بوقف إطلاق النار في غزة.

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يرجحون أن تنتظر حماس توغل قواتنا بمدينة غزة لتنفذ كمائن وحرب عصابات.

وكثف الجيش الإسرائيلي -أمس الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع.

وقد أعلن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بدء الجيش الإسرائيلي أمس، هجوما مكثفا على مدينة غزة، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق" في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي العنيف على المدينة.

المصدر: إيكونوميست + الجزيرة + نيويورك تايمز

