إيكونوميست: زامير يشكك في إمكانية القضاء على حماس

أفادت صحيفة الإيكونوميست أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ مجلس الوزراء مرارا، أن توجيه ضربة قاصمة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يستغرق سنوات إن كان ذلك ممكنا أصلا.

ونقلت الإيكونوميست عن دبلوماسيين إسرائيليين أن صبر الرئيس دونالد ترامب بدأ ينفد وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنعه أن الهجوم على مدينة غزة هو ما سيقضي على حماس.

وقالت المصادر ذاتها إنه إذا ثبت خطأ كلام نتنياهو، فإن ترامب قد يجبر إسرائيل على القبول بوقف إطلاق النار في غزة.

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يرجحون أن تنتظر حماس توغل قواتنا بمدينة غزة لتنفذ كمائن وحرب عصابات.

وكثف الجيش الإسرائيلي -أمس الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع.

وقد أعلن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بدء الجيش الإسرائيلي أمس، هجوما مكثفا على مدينة غزة، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق" في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي العنيف على المدينة.