إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن "بابك شهبازي الذي تعاون مع النظام الصهيوني في مجالات الاستخبارات والتجسس والأمن، وتبادل المعلومات مع أفراد تابعين لهذا النظام، أُعدم صباح اليوم بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم" .

وتم إلقاء القبض على شهبازي في يناير/ كانون الثاني 2024 بعد اعتقال عميل الموساد إسماعيل فكري، واعترافاته أثناء الاستجواب، بحسب المصدر ذاته.

وأضافت الوكالة أن شهبازي عرض بيع معلومات عن أماكن وتحركات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بعد لقائه بإسماعيل فكري الذي جرى إعدامه في منتصف يونيو/ حزيران الماضي بتهمة التخابر لصالح إسرائيل منذ أوائل عام 2022.

مقاول تركيبات

وأوضحت أن شهبازي طلب إقامة دائمة في الولايات المتحدة له ولعائلته، بالإضافة إلى 120 مليون دولار نقدا أو بعملة مشفرة.

وأشارت إلى أن شهبازي وفكري تواصلا في فبراير/ شباط 2024 بناء على طلب ضابط في الموساد، مع إسرائيليين عبر سكايب، ونقلوا إليهم معلومات استخباراتية.

وواجه شهبازي اتهامات باستغلال عمله كمقاول تركيبات أجهزة تبريد لجمع معلومات من مواقع حساسة مثل غرف الخوادم، بالإضافة إلى مراكز مرتبطة بالأجهزة العسكرية والأمنية.

وكان محامي المتهم قد طلب الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، التي رفضت الطلب.

يذكر أن إيران نفذت أحكاما بإعدام بحق كثيرين تتهمهم بالارتباط بجهاز المخابرات بالموساد وتسهيل عملياته داخل البلاد.

وشهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل زيادة كبيرة هذا العام، إذ نُفذت 9 أحكام إعدام على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.