إعلام عبري يكشف تفاصيل إطلاق صاروخ "قسام" بالضفة

كشفت القناة "آي 24" الإسرائيلية عما سمته "تفاصيل جديدة ومقلقة عن إطلاق صاروخ فلسطيني قرب رام الله"، في خطوة قد تمثل بداية مسار جديد للمقاومين في الضفة الغربية يحاكي تجربة المقاومة في قطاع غزة.

وقالت القناة إن الصاروخ من نوع "قسام" مُصنّع محليًا مع رأس حربي، وقد نجح مقاومون في إطلاقه في ساعة متأخرة من الليل، الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد حدثت تجربة إطلاق الصاروخ قرب قرية كفر نِعْمة (على بُعد نحو 4 كيلومترات من مستوطنة موديعين عيلييت)، حيث عثرت أجهزة أمن الاحتلال على منصة الإطلاق وعلى بقايا الصاروخ على مسافة بعيدة من منصة الإطلاق.

وتضيف القناة الإسرائيلية أنه خلافًا لما زُعِم، فإن الصاروخ أُطلِق بالفعل ونجحت تجربة إطلاقه، ولم يُعثر عليه في مراحل التصنيع أو أثناء التخزين، بل تم ضبطه بعد ارتفاعه في الهواء ثم تفككه وسقوطه على الأرض.

وفيما يتعلق بحجم الرأس الحربي، فإن الموضوع لا يزال قيد الفحص من جهات أمنية إسرائيلية، وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية، مضيفة أن التقدير الأولي يرى أن الصاروخ كان يحتوي على رأس حربي صغير نسبيا.

قلق إسرائيلي

ووفق تقديرات خبراء استندت إليهم قناة "آي 24" الإسرائيلية، فإن صاروخ "قسام" الذي تم ضبطه، يمكن أن يصل إلى مدى يقارب 10 كيلومترات، ومن نقطة الإطلاق على الأقل حتى مستوطنة موديعين.

ووفق ما ذكرته "شبكة قدس برس"، فإن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يخشون "من أن تكون هذه التجربة مؤشرا على بداية مسار جديد للمقاومين في الضفة الغربية، يهدف إلى محاكاة تجربة قطاع غزة في تطوير ترسانة صاروخية محلية، حتى وإن كانت في مراحلها الأولية".

من جهته، قال المحلل العسكري الفلسطيني رامي أبو زبيدة إن هذه التجربة الصاروخية الفلسطينية "مؤشر على القدرة على المبادرة تحت الضغط، وتحويل الموارد المحدودة إلى أفعال ميدانية تفرض الحساب على العدو".

وأضاف أبو زبيدة في تحليل نشره على حسابه في قناة تلغرام أن "أهمّ ما في التجربة ليس النتيجة المادية للفعل فحسب"، بل الرسالة وهي أن "المقاومة تُعيد تعريف معايير الخطر والردع على الأرض، وتجعل من كلّ ركن محتملًا لساحة مواجهة".

ومن ثَمَّ، لمح أبو زبيدة إلى أن "الاحتفاظ بالقدرة على المبادرة يخلق ضغطا مستمرا على العدوّ ويحيل الدفاع إلى مهمة مُكلفة للاحتلال".