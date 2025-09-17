أمير قطر يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

ويجري الشيخ تميم مباحثات مع الملك الأردني عبد الله الثاني، تتناول الهجوم الإسرائيلي على قطر وجهود وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات، بالإضافة إلى ملفات إقليمية وثنائية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في عمان حسن الشوبكي إن الشيخ تميم قدم للأردن على رأس وفد قطري كبير، مشيرا إلى أن الزيارة كانت مقررة قبل العدوان الإسرائيلي على الدوحة لكنها تأجلت.

ملفات مشتركة

وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة باعتبار أن هناك ملفات كثيرة يشترك فيها الجانبان لحلحلة قضايا عالقة مثل القضية الفلسطينية والاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة غزة.

كما يبحث الجانبان الملف السوري، خاصة بعد الإعلان عن خارطة طريق للسويداء التي شهدت اضطرابات في الفترة الأخيرة.

ويبحث الزعيمان كذلك العلاقات الثنائية، من ضمنها الاستثمارات القطرية التي ستتزايد في الأردن بحسب مصادر دبلوماسية للجزيرة.

وأشار المراسل إلى الاستقبال الشعبي الكبير الذي حظي به أمير قطر لدى وصوله إلى الأردن.