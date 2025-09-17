أمير قطر وملك الأردن يبحثان جهود وقف إطلاق النار بغزة وملفات أخرى

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأربعاء- مباحثات في عمّان مع الملك الأردني عبد الله الثاني تناولت الهجوم الإسرائيلي على قطر وجهود وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات، بالإضافة إلى ملفات أخرى إقليمية وثنائية.

وقال الديوان الأميري القطري -في بيان- إن قائدي البلدين أكدا أهمية دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، والتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وأضاف الديوان الأميري أن الأمير أكد أن قطر ستتخذ إجراءات لحفظ أمنها وحماية سيادتها تجاه الاعتداء الذي استهدفها.

وتابع البيان أن الملك عبد الله الثاني جدد تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر وشعبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها في وجه الهجوم الإسرائيلي الغادر، وأشاد بجهود الأمير ودولة قطر في إحلال السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

سمو الأمير المفدى يصل إلى العاصمة عمّان في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفي مقدمة مستقبليه أخوه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. #قطر #الأردن https://t.co/ocG0JfICti pic.twitter.com/qzTeJChmma — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 17, 2025

من جهته، قال الديوان الملكي الأردني إن المباحثات بين الملك عبد الله وأمير قطر تناولت مستجدات المنطقة والعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف الديوان الملكي -في بيان- أن الملك أدان العدوان الإسرائيلي على قطر وأكد وقوف بلاده إلى جانبها.

وتابع أنه أكد أيضا مواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية سيادتها من أي انتهاك.

وأفاد الديوان الأميري القطري بأن قائدي البلدين عبّرا عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور، وأكدا حرصهما على الارتقاء بها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية.

يشار إلى أن أمير قطر غادر الأردن إثر انتهاء المباحثات عائدا إلى بلاده.