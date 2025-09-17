أردوغان: لن نتراجع كمسلمين قيد أنملة عن حقوقنا بالقدس الشرقية

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن المسلمين لن يتراجعوا قيد أنملة عن حقوقهم في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل، مشددا على أنه لا يمكن لأحد منع تركيا من الوقوف بجانب المضطهدين في قطاع غزة.

وفي كلمة الأربعاء ألقاها أثناء مشاركته في وضع حجر الأساس لمشروع مبنى جديد لوزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان إن السياسة الدولية باتت متغيرة واكتسبت حالة من الغموض مما جعلها عصية على التكهنات يوما بعد يوم.

وأكد الرئيس التركي بالقول "سنقف شامخين بوجه من يريدون تحويل منطقتنا إلى بحر من الدماء ومن يؤججون عدم الاستقرار".

وأوضح أنه لا يمكن لأحد منع تركيا من الوقوف بجانب المضطهدين في قطاع غزة الذين يخوضون صراع بقاء بمواجهة الوحشية الإسرائيلية.

وأكد أن "من يعتقدون أن بإمكانهم بناء مستقبل آمن بالقمع وبإبادة الأطفال الأبرياء سيخسرون ويغرقون في الدماء التي يسفكونها".

ولفت أردوغان إلى أن لغة الدبلوماسية هي اللباقة وأن تركيا تركز بسياستها الخارجية على السلام، لكنه حذر من أن ذلك "لا يعني أننا سنصمت أمام تجاوزات الآخرين".

حل الأزمات

وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يمكننا السماح للغرباء بتدنيس القدس الشريف، وأعلم أن غيظ الساعين للتشبه بهتلر قد لا يزول أبدا".

وأردف "نحن المسلمين لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا في القدس الشرقية، وليغضبوا كما يشاؤون".

وتابع "سنواصل تضامننا التام مع أشقائنا في سوريا واليمن ولبنان وقطر بمواجهة همجية إسرائيل وعدوانيتها".

وأشار إلى أن المنطقة تشهد مع كل صباح أزمات جديدة، مشددا على أن الحكومة التركية تسعى للتعامل مع هذه الأزمات والصراعات والغموض بنجاح، دون المساس بالمصلحة العليا للشعب.

كما أكد أن تركيا تبذل جهودا صادقة من أجل تعميق الاستقرار والتعاون في منطقة جغرافية واسعة بدءا بالبلقان إلى الشرق الأوسط، ومن أفريقيا إلى أميركا اللاتينية، ومن أوروبا إلى آسيا والمحيط الهادي.

وقال "نرفع صوتنا عاليا ونصدح بالحق عند اللزوم، كما نجمع أطراف الصراع على طاولة واحدة عند الضرورة، ونعمل على حل الأزمات قبل أن تكبر من خلال بذل جهود دبلوماسية مكثفة".

وتابع "أحيانا نستخدم قوتنا الناعمة، وأحيانا أخرى قدراتنا الصلبة لتوجيه التطورات لصالح بلدنا، وفي نهاية المطاف نقف دائما بجانب الحق والقانون والعدالة والرفاه".

وأضاف أن الجميع بات يدرك بأن "تركيا تؤمن بعالم يكون فيه المحق قويا وليس القوي محقا"، وإنها تكافح من أجل إقامة عالم هكذا.

وشدد الرئيس التركي على أن شعاره أن "العالم أكبر من 5" أصبح رمز هذا النضال على مستوى العالم.

ولفت إلى أن تركيا تقف بجانب أصدقائها وحلفائها في أيامها العصيبة، مثل الكوارث الطبيعية من زلازل وسيول، والتصرفات التي تنتهك سيادة الدول الشقيقة.

وأشار إلى أن تركيا تمد يد العون لأشقائها وأصدقائها في كل أوقات الضيق، وتساعدهم في تعزيز قدراتهم بمجال الصناعات الدفاعية، وتدعم التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز مجالات التعاون الثنائي، وتساندهم في كافة المحافل لحماية حقوقهم ومصالحهم.