الآلاف في لندن يتظاهرون احتجاجا على زيارة ترامب

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الأربعاء، في وسط لندن احتجاجا على زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة وتستمر يومين.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "المهاجرون مرحب بهم لكن ترامب غير مرحب به" و"لا للعنصرية.. لا لترامب" و"في غزة يُقصف الأطفال وفي المملكة المتحدة احتفال".

وتجمع الآلاف في وسط لندن احتجاجا على زيارته، وسط انتشار أمني مكثف ضم أكثر من 1600 شرطي، وفقا لشرطة لندن، وذلك خلال مسيرة نظّمها تحالف "أوقفوا ترامب".

ووصل ترامب مساء الثلاثاء إلى المملكة المتحدة في زيارته الرسمية الثانية للبلاد، وحظي الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا بحفاوة بالغة من قِبل الملك تشارلز الثالث في قصر ويندسور، الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا من لندن.

لكن ترامب غير محبوب في المملكة المتحدة، إذ قالت زوي غاردنر من تحالف "أوقفوا ترامب" نريد أن نتيح للبريطانيين الفرصة "للتعبير عن كراهيتهم لدونالد ترامب ولسياسته وللتمييز العنصري".

وعبّرت جو ويليامسون التي تبلغ من العمر 58 عاما، عن خشيتها قائلة "أخشى من سيطرة الرجال الأشرار على العالم".

وأضافت، في إشارة إلى تجمع نظمه اليمين المتطرف نهاية الأسبوع الماضي وشارك فيه أكثر من 110 آلاف شخص، "شهدنا تجمعا كبيرا هنا في عطلة نهاية الأسبوع، كان عنصريا جدا، لذا نرغب في التعبير عن رأينا".

اعتقال 4 محتجين

وألقت السلطات البريطانية القبض على 4 أشخاص بعد عرض صور للرئيس ترامب إلى جانب رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، على جدران قلعة ويندسور الملكية أمس.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، رفع محتجون لافتة ضخمة تحمل صورة ترامب وإبستين قرب قلعة ويندسور ثم عرضوا في وقت لاحق عدة صور لهما على جدران أحد أبراج القلعة.

إعلان

وقالت الشرطة، في بيان، إنها ألقت القبض على 4 بالغين للاشتباه في قيامهم باتصالات مشبوهة للتسبب في ضرر بعد "عرض غير مصرح به" في قلعة ويندسور وصفته بأنه "تصرف يهدف لإثارة الرأي العام".

ونشر ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي في 8 سبتمبر/أيلول رسالة تهنئة بعيد ميلاد قيل إن ترامب كتبها إلى إبستين قبل أكثر من 20 عاما، لكن البيت الأبيض نفى صحتها.

وعرضت صورة تلك الرسالة أيضا على القلعة مع صور ضحايا إبستين ومقاطع إخبارية عن القضية وتقارير الشرطة.

وأدى نشر الرسالة إلى تجدد الاهتمام بقضية أصبحت شوكة سياسية في خاصرة الرئيس ترامب.

ورغم أنه حث أنصاره على الابتعاد عن الموضوع، ظلت الرغبة كبيرة في الحصول على تفاصيل حول جرائم إبستين ومن قد يكون على علم بها أو تورط معه فيها.

وكان ترامب صديقا لإبستين قبل أن يصبح رئيسا، لكنه اختلف معه قبل سنوات من وفاته في السجن عام 2019.