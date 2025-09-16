9 سفن من أسطول الصمود المغاربي تغادر تونس

انطلقت 9 سفن ضمن أسطول الصمود المغاربي من موانئ تونس حتى صباح اليوم الثلاثاء، للالتحاق بالأسطول العالمي في رحلته لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأبحرت السفن تباعا منذ يوم السبت من موانئ سيدي بوسعيد وقمرت وبنزرت، بعد استكمال الإجراءات الجمركية والإدارية، ليرتفع العدد إلى 23 سفينة تمثل الأسطول المغاربي من أصل أكثر من 40 سفينة تجمعت في تونس، معظمها تونسية.

وليل الاثنين، غادرت السفينة التاسعة التي تحمل اسم "يامان/ياسر جرادي" وعلى متنها نشطاء تونسيون وبلجيكيون. ومن المقرر أن تلتقي السفن المغادرة من تونس بنظيراتها القادمة من إيطاليا واليونان في عرض البحر المتوسط، في ما يعد أكبر تحرك بحري لدعم الفلسطينيين في غزة.

ويذكر أنه يشارك في مبادرة أسطول الصمود العالمي نشطاء من نحو 44 دولة، يبحرون في عشرات القوارب والسفن باتجاه قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي الظالم عنها. وتضم هذه المبادرة نشطاء من أسطول الصمود المغاربي وأسطول الحرية والحراك العالمي إلى غزة، إضافة إلى المبادرة الشرق آسيوية (صمود نوسانتارا).

ويأتي هذا التحرك في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث سجّلت وزارة الصحة وفاة 428 شخصا جراء المجاعة، بينهم 146 طفلا، وسط تحذيرات أممية من اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي إلى مناطق جديدة بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 425 شخصا، بينهم 145طفلا، وفقا لآخر إحصائيات وزارة الصحة بقطاع غزة.