هل مزّق وزير التخطيط الباكستاني العلم الإسرائيلي؟

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لتمزيق وزير التخطيط والتنمية الباكستاني الحالي أحسن إقبال علم إسرائيل رفضا لجرائم الاحتلال في غزة، دون تفاصيل عن توقيت أو مكان الواقعة.

ويظهر الفيديو المتداول شخصا يقف على منصة لمؤتمر صحفي، ويبدأ في تمزيق العلم الإسرائيلي ويلقيه على الطاولة.

وقالت الحسابات الباكستانية التي تداولت الفيديو إن "أحسن إقبال أعرب عن كراهيته للقمع من خلال تمزيق العلم الإسرائيلي" واصفين الخطوة بأنها "ليس دليلا فقط على التضامن مع الفلسطينيين المضطهدين بل هو أيضا صوتٌ عال وشجاع في وجه الظلم".

وفاقی وزیراحسن اقبال کا اسرائیلی پرچم پھاڑ کر ظلم سے نفرت کا اظہار۔۔۔

التفنيد

وراجع فريق "الجزيرة تحقق" الفيديو المتداول، وتبين أنه يعود إلى 4 أغسطس/آب 2014 للعضو في برلمان قرغيزستان آنذاك "تورسونباي باكير أولو" أثناء تمزيقه العلم الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بشكيك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "تورسونباي" قوله "تتذكرون أنني قبل 3 سنوات أحرقت علم إسرائيل. اليوم مزقته، وأحضرته ليُستخدم في المرحاض. لا يصلح إلا لهذا، ليستخدم بديلا عن الورق".

وقد جاءت خطوة "تورسونباي" وقتها ردا على العملية العسكرية الإسرائيلي في قطاع غزة التي أسمتها "الجرف الصامد" خلال الفترة من 8 يوليو/تموز 2014 حتى 26 أغسطس/آب 2014.