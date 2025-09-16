ميدل إيست آي: الدفاع الجوي الإسرائيلي في قبرص يوسع نطاقه ليشمل تركيا

كشف موقع "ميدل إيست آي" أن إسرائيل سلمت أنظمة دفاع جوي متطورة إلى قبرص الأسبوع الماضي، حيث يوفر هذا النظام "مظلة رقمية" تغطي جزءا كبيرا من المجال الجوي لجنوب تركيا.

وذكر الموقع البريطاني أن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي أظهر شاحنة تمر عبر ميناء ليماسول تحمل مكونات نظام "باراك إم إكس".

وأشار إلى أن موقع "ريبورتر" الإخباري القبرصي أكد تسليم نظام "باراك إم إكس" الإسرائيلي بالكامل لنيقوسيا، ومن المتوقع أن يدخل النظام الخدمة العام الجاري.

ويتمتع نظام "باراك إم إكس" بالقدرة على اعتراض الطائرات المسيّرة والطائرات والصواريخ المجنحة، بمدى أقصى يبلغ 150 كيلومترا.

وتأتي هذه الصفقة لتعزيز قدرات نيقوسيا الدفاعية بعد حصولها سابقا على منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، وهو ما يثير قلق أنقرة من تغير موازين القوى في شرق المتوسط في ضوء تعزيز التعاون بين إسرائيل واليونان مرورا بقبرص.

ونقل "ميدل إيست آي" عن محلل عسكري تركي قوله "بالنظر إلى الوضع العسكري الراهن بين إسرائيل وقبرص، سيصبح نظام الدفاع الجوي والرادار القوي هذا بلا شك عنصرا أساسيا في شبكة الاستخبارات الإسرائيلية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

ويضيف المحلل، أن نظام "باراك إم إكس" يمثل تهديدا كبيرا للقوات الجوية والبرية التركية في شمال قبرص وعبر شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث إن راداره قادر أيضا على اكتشاف نيران المدفعية وقذائف الهاون وبطاريات الصواريخ في نطاق 100 كيلومتر.

وتتمتع قبرص بعلاقات عسكرية وطيدة مع إسرائيل، وتقوم القوات المسلحة للبلدين بمناورات وتدريبات عسكرية منها تدريبات "أونيسيلوس-جدعون"، التي تقام سنويا في إطار برنامج التعاون العسكري بين قبرص وإسرائيل، وتنطلق التدريبات من منطقة معلومات الطيران بنيقوسيا، وتغطي مساحة كبيرة من أراضي قبرص.