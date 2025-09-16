مفوض حقوق الإنسان يندد بهجوم إسرائيل وقطر تطالب بالمحاسبة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء إن إسرائيل قوضت السلام والاستقرار في المنطقة عندما هاجمت الأسبوع الماضي قادة حركة حماس، وحض على "المحاسبة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون".

وأوضح تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في افتتاح جلسة طارئة، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في قطر "انتهاك صادم للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض في كل أنحاء العالم".

وأضاف المسؤول الأممي أن الضربة هي الأحدث في قائمة طويلة من الأفعال غير القانونية التي تجعل حل الدولتين أقرب فأقرب إلى نقطة اللاعودة.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة نقاش طارئة بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في قطر.

بدوره، قال مندوب قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف إن الضربة الإسرائيلية على الدوحة تمثل "إرهاب دولة" وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي.

ودعت قطر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على قصف الدوحة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شن الثلاثاء الماضي هجوما جويا على قيادات بحركة حماس بالدوحة، وهو الهجوم الذي أدانته قطر، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

وقد أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.