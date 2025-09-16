مغردون: كلمة أمير قطر رسالة واضحة بوجه إرهاب نتنياهو

"إسرائيل تحلم بأن تكون المنطقة العربية منطقة نفوذ، وهذا وهم خطير".. كانت هذه العبارة من الأكثر تفاعلا على منصات التواصل في كلمة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة أمس الاثنين، على خلفيه الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال القمة بالتأكيد على أن قطر بلد صانع للسلام، وأضاف قائلا: "عاصمة بلدي تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكنا تقيم به عائلات قادة حماس ووفدها المفاوض. ومواطنونا فوجئوا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان".

وأضاف أن قطر واصلت الوساطة بشأن غزة على أمل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، وأن الاعتداء الإسرائيلي الغادر وقع بينما كانت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس تدرس اقتراحا أميركيا.

القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة اليوم هي رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق منطقتنا، وستسهم مخرجاتها بشكل فاعل في تكثيف عملنا المشترك وتنسيق مواقف وتدابير بلداننا، بما يوحد الكلمة والصف، مع شكرنا للأشقاء على تضامنهم مع دولة قطر وشعبها في هذا الهجوم الغادر.

وقال الشيخ تميم إن "إسرائيل دولة تعمل على نحو منهجي ومثابر لاغتيال السياسيين الذين تفاوضهم وتعتدي على البلد الوسيط.. هل سمعتم عن شيء كهذا من قبل؟".

وأضاف أمير قطر أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم خطير".

وشدد الشيخ تميم على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة حالة جنون القوة والغطرسة وهوس التعطش للدماء الذي أصيبت به الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

وقد انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأكد مغردون أن كلمة الأمير تميم في افتتاح #القمة_العربية_الإسلامية كانت من أقوى الكلمات، إن لم تكن الأقوى التي سمعوها منذ فترة طويلة من قائد عربي مسلم في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وجرائمها وأساليبها البربرية.

وقد عبرت الكلمة عن مشاعرهم ومواقفهم كمواطنين عرب ومسلمين، خاصة المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

كلمة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد ليست مجرد تصريح عابر بل موقف حاسم يضع النقاط على الحروف:

إسرائيل التي تعجز عن هزيمة غزة الصغيرة لن تستطيع فرض إرادتها على أمة عربية تمتلك من الإرادة والعمق البشري والتاريخي ما يجعل كل مخططاتها مجرد وهم. صوت قطر اليوم هو صوت كل عربي يؤمن أن الحق…

وأشار آخرون إلى أن كلمة الأمير تميم ليست مجرد تصريح عابر، بل موقف حاسم يضع النقاط على الحروف: فإسرائيل التي عجزت عن هزيمة غزة الصغيرة لن تستطيع فرض إرادتها على أمة عربية تمتلك من الإرادة والعمق البشري والتاريخي ما يجعل كل مخططاتها مجرد أوهام.

وأضاف هؤلاء أن صوت قطر اليوم هو صوت كل عربي يؤمن بأن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الشعوب التي قاومت قرونا لن تنحني أمام مشروع استيطاني طارئ.

وأن الدبلوماسية القطرية تتحول اليوم إلى رسالة ردع بقدر ما هي رسالة سلام عادل فإما أن تدرك إسرائيل حدودها، وإما أن تجد نفسها محاصرة بعزلة لا فكاك منها.

كلمة أمير دولةً #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قوية ومعبرة في #القمة_العربية_الإسلامية في #الدوحة أدان بها بقوة العدوان الإسرائيلي الغادر والإرهابي الجبان..

وتستضيف قطر وفودا من حماس وإسرائيل وأنجزت وساطتنا تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين

وإذا كانت إسرائيل…

ووصف ناشطون كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقوية والمعبرة في #القمة_العربية_الإسلامية في الدوحة، حيث أدان بقوة العدوان الإسرائيلي الغادر والإرهابي الجبان.

ولم تكن كلمة الأمير تميم بحسب رواد العالم الافتراضي كلمة تقليدية، بل عبرت عن حجم الاستياء من كل الوقائع المذكورة والاعتداءات الإسرائيلية السافرة، ووضعت العالم أمام اختبار حقيقي في تفعيل آليات الردع والمحاسبة القانونية.

لم تكن كلمة أمير قطر الشيخ تميم، كلمة تقليدية بل توضح حجم الاستياءحول كل الوقائع المذكورة والاعتداءات الاسرائيلية السافرة وتضع العالم أمام اختبار حقيقي في تفعيل آلية الردع والمحاسبة القانونية..

ورأى مدونون أن خطاب الشيخ تميم يختزل جوهر اللحظة بوضوح؛ فمواجهة إرهاب الدولة الإسرائيلي ليست معركة قطر وحدها، بل معركة الأمة جمعاء دفاعاً عن السيادة والكرامة، وأن وحدة الصف وتنسيق المواقف التي تقودها دولة قطر اليوم ترسم ملامح مرحلة جديدة، يكون فيها الرد جماعيا والمصير مشتركا.