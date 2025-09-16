كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين شرط تنفيذ إصلاحات

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب كارني أمس الاثنين عقب اجتماع افتراضي عُقد برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشارك فيه أيضا قادة مصر والأردن وقطر وبريطانيا.

وخلال الاجتماع، أعرب كارني عن تضامن بلاده مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا لسيادة قطر ويزيد من مخاطر تصاعد التوترات في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الكندي مجددا دعم بلاده لحل الدولتين باعتباره المخرج المناسب لإنهاء الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن نية كندا الاعتراف بدولة فلسطين مشروطة بإجراء انتخابات عامة في عام 2026 "من دون أي دور لحركة حماس"، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات اللازمة ونزع سلاح الدولة الفلسطينية المراد الاعتراف بها.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان عدد من الدول، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا، عن خططها للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.