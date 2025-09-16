رئيس أركان الجيش المصري يبحث مع نجل حفتر التعاون العسكري والأمني

بحث رئيس أركان الجيش المصري أحمد خليفة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس أركان قوات الشرق الليبي خالد حفتر تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، وذلك خلال لقائهما بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بالقاهرة، وفق بيان الجيش المصري.

وقال البيان إن الجانبين بحثا "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة المصرية والليبية (بالشرق الليبي)".

ونقل البيان عن خليفة تأكيده "أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود، لمواجهة كافة التحديات المشتركة، ودعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الأراضي الليبية".

من جانبه، أعرب حفتر الابن عن "تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

وأواخر أغسطس/آب الماضي، عيّن القائد العام لقوات الشرق الليبي خليفة حفتر نجله خالد رئيسا للأركان العامة لقواته بدلا عن الفريق عبد الرازق الناظوري، الذي عيّنه مجلس النواب الليبي، مستشارا للأمن القومي.

وكان خالد حفتر يشغل منصب رئيس أركان الوحدات الأمنية بقوات الشرق، إضافة إلى قيادته لواء 106 أكبر القوات العسكرية في قوات الشرق وأكثرها عتادا.

وفي الوقت الحالي، يوجد في ليبيا جيشان أحدهما أحدها شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر، والثاني في غربها ويتبع لرئاسة أركان الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا بقيادة عبد الحميد الدبيبة.