غوتيريش: سأبلغ الجنائية الدولية بفداحة الوضع في غزة والضفة

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إنه سيبلغ المحكمة الجنائية الدولية بشأن فداحة الأوضاع بغزة والضفة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "ما يحدث في غزة مروع ونشهد الآن تدميرا منهجيا للمدينة"، مشددا على أن الحرب في الأراضي الفلسطينية غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا وقانونيا.

وقال في مؤتمر صحفي إن إسرائيل عازمة على "الذهاب حتى النهاية" في حملتها العسكرية في غزة وليست منفتحة على محادثات سلام جادة.

وأبدى غوتيريش أيضا استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

في السياق ذاته، قال غوتيريش إن "جهود الوساطة التي أعلنت قطر استعدادها لاستئنافها بشأن غزة مهمة جدا".

من جانبهم، أعلن خبراء أمميون -اليوم الثلاثاء- الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة سيكون كارثيا على المدنيين في القطاع المحاصر.

وناشد الخبراء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك العاجل لمنع تفاقم الإبادة والمجاعة في غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.