عدد قياسي من الشهداء بغارات عنيفة وأحزمة نارية على مدينة غزة

كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية العنيفة على قطاع غزة ودمر العديد من المباني والمرافق المدنية، مما أدى لسقوط 68 شهيدا منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وقد جدد جيش الاحتلال إنذاره لسكان مدينة غزة بإخلائها فورا حيث أعلن بدء عملية عسكرية واسعة لاحتلال المدينة. وقال جيش الاحتلال إن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية بالمدينة وإن الثالثة ستلتحق بهما قريبا.

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير "بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحماس"، وفق زعمه.

وقد دمر جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، عمارتين سكنيتين في الأحياء الغربية من مدينة غزة.

وأفاد مستشفى القدس بوقوع 4 شهداء وعدة مصابين في قصف إسرائيلي على حي تل الهوا جنوبي غربي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا وغارات جوية استهدفت محيط منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة.

حي النصر ومخيم الشاطئ

ونقلت الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الجيش الإسرائيلي دمر عمارة "التوفيق" متعددة الطوابق في حي النصر المكتظ بالسكان غربي مدينة غزة.

وأوضح الشهود أن القصف أثار حالة من الرعب في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة المستهدفة، في حين تسبب القصف بتشريد العشرات من العائلات.

وتكتظ العمارات السكنية في أحياء غرب مدينة غزة بالسكان والنازحين الذين فروا من أحياء المدينة الشرقية والشمالية بحثا عن مأوى.

كما دمر الجيش الإسرائيلي عمارة سكنية تعود لعائلة حلاوة في مخيم الشاطئ غربي المدينة، مما تسبب أيضا بتشريد العشرات من الفلسطينيين الذين يعيشون بداخلها، وفي محيطها داخل خيام نزوح مصنوعة من القماش وتعرضت للأضرار، وفق المصدر ذاته.

وخلال الأسابيع الأخيرة، دمر الجيش الإسرائيلي بشكل كامل أو بليغ أكثر من 3600 بناية وبرج في مدينة غزة، في حين دمر نحو 13 ألف خيمة تؤوي نازحين، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

إعلان

ومنذ ساعات الليل، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وأحزمته النارية على الأحياء الشمالية والغربية من مدينة غزة، لإثارة الذعر في نفوس الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح.

مرحلة جديدة

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، إطلاق مرحلة جديدة من عملية احتلال مدينة غزة عبر "التوغل التدريجي"، بينما يعيش نحو مليون فلسطيني بالمدينة أغلبهم نازحون.

ورغم القصف المكثف، يرفض غالبية الفلسطينيين بغزة النزوح إلى منطقة الجنوب لافتقارها لأدنى مقومات الحياة، في حين عاد عدد كبير من الذين نزحوا إلى الجنوب إلى مدينة غزة.

ووفق بيان سابق للمكتب الحكومي بغزة، فإن إسرائيل حشرت أكثر من 800 ألف فلسطيني في منطقة المواصي بمدينتي رفح وخان يونس، حيث يفتقرون لأسباب العيش.

وأعلن خبراء أمميون -اليوم الثلاثاء- الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة سيكون كارثيا على المدنيين في القطاع المحاصر.

وناشد الخبراء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك العاجل لمنع تفاقم الإبادة والمجاعة في غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.