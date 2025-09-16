أمير قطر يبحث مع روبيو هجوم إسرائيل على الدوحة والحرب على غزة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك أثناء زيارته الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأوضح الأنصاري أن الشيخ تميم بحث مع روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة، مؤكدا أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة إستراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.

وأكد الأنصاري إصرار الدوحة على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، مشيرا إلى أن الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.

وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، قال المتحدث القطري "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".

وعن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الأنصاري إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.

وثمن الأنصاري موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي في 9 سبتمبر/أيلول الجاري على قيادة حركة حماس بالدوحة.

وأدانت قطر الهجوم وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.