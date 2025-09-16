أخبار|اليمن

عاجل | الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن

Published On 16/9/2025
آخر تحديث: 18:56 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة + وكالات

